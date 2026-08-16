Mangione: Ja, jag sköt VD:n för försäkringsbolaget

Luigi Mangione har erkänt sig skyldig till att ha skjutit ihjäl försäkringsbolags-VDn Brian Thompson 2024. Ett mord som utlöste en intensiv debatt om problemen i det amerikanska sjukförsäkringssystemet.

– På morgonen den 4 december 2024 sköt jag Mr. Thompson på Manhattan, och han dog, säger Mangione till Manhattans federala domstol.

Utrikes| Erik Edlund

Försäkringsjätten UnitedHealthcares vd Brian Thompson sköts till döds på öppen gata mitt på Manhattan. 28-årige Luigi Mangione berättade under fredagen att han började planera mordet när han fick veta att försäkringsbolaget skulle ha en stor konferens. Han började då kartlägga Thompson. Bland annat genom att kontakta UnitedHealthcare och utge sig för att representera ett bolag värt 15 miljarder som var intresserat av att investera i bolaget.

– Till skillnad från mina tidigare kontakter med försäkringsbolag fick jag ett omedelbart svar inom en timme, säger han.

Luigi Mangione är en av flera miljoner amerikaner som har negativa erfarenheter av det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Han led av kroniska ryggsmärtor efter en surfolycka på Hawaii och berättar att hans erfarenheter bidrog till hans agerande.

– Liksom de tusentals människor som har kontaktat honom sedan denna tragedi för att dela med sig av sina egna erfarenheter, trodde han att systemet hade svikit honom och förstört hans liv, säger Mangiones advokat Karen Friedman Agnifilo.