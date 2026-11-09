Kjell Östberg: Nu står vänstern fri att driva sina frågor utan lojaliteter mot socialdemokratins flört åt höger

Vänsterpartiet bör lägga ner sina röster i en avgörande omröstning om Magdalena Andersson som statsminister. Det allra bästa vore att kräva att Andersson bildar en rent socialdemokratisk regering – en lösning som Centern tidigare sagt sig kunna acceptera. Det skriver Kjell Östberg.

Kommentar | Kjell Östberg.

Efter helgens alla politiska utspel är det klart att dörren till regeringsposter för Vänsterpartiet nu är stängd.

Naturligtvis har Ida Gabrielsson rätt när hon då säger att Vänsterpartiet inte kan säga ja till en trepartiregering med socialdemokrater, miljöpartiet och centern. Hennes argument att centern i en sådan regering dessutom skulle få ett oproportionerligt stort inflytande väger tungt.

Istället bör vänsterpartiet lägga ner sina röster i en avgörande omröstning om Magdalena Andersson som statsminister. Det allra bästa vore att kräva att Andersson bildar en rent socialdemokratisk regering – en lösning som Centern tidigare sagt sig kunna acceptera.

En sådan regering skulle vara lika beroende av stöd från Vänsterpartiet som från centern.

Det betyder samtidigt att vänstern står fri att driva sina frågor utan lojaliteter mot socialdemokratins flört åt höger, mot deras migrationspolitik eller kriminalpolitik, mot budgetdisciplin, upprustningar eller ny kärnkraft, något som ett regeringsdeltagande skulle kräva.

Det skulle dessutom lösa Vänsterpartiet från det ok det skulle innebära att bidra till Tidöregeringens återkomst med fyra år till av uteblivna klimatsatsningar, ökade samhällsklyftor, en fortsatt urgröpning och marknadsanpassning av välfärden, uteblivet stöd till Palestina och fortsatta nedskärningar av stöd till kultur och folkbildning.

Kjell Östberg har skrivit ett flertal böcker om socialdemokratins utveckling, senast ”Mellan makten och rörelsen, socialdemokratins väg från Palm till Andersson.

Övre bilden: Vänsterpartiets partiledare och vice, Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson