Ska Vänsterpartiet släppa fram en Magdalena Andersson-regering, ta en liberoroll i svensk politik – och slippa förknippas med S högervridning?

Eller fortsätta att hålla fast vid att man ska ha ministerposter även om det innebär en ny Tidöregering?

Inrikes

Lyssna på debatten som sändes idag tisdag morgon, mellan Kjell Östberg, historiker och medlem i V, och Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare V:

Vänsterpartiets dilemma: ”Nu är dörren stängd” | Sveriges Radio

Läs även Kjell Östbergs senaste inlägg i debatten i Internationalen:

Vänsterpartiet bör lägga ner sina röster