Sofias dagsverser – om diktatorsdrömmar mitt i

Högerut eller vänsterut? Vilket håll ska hon peka åt?
Mitt i regeringskaoset har Sofia Thoresdotter inkommit med en nyskriven dagsvers för Internationalen.
Kulturen | Sofia Thoresdotter
Hon dikterar och bestämmer,
vet precis vad hon vill ha.
Ser åt vänster, men det skrämmer,
här i mitten vill hon va.
Men om hon ska vara ärlig,
är nog höger mera rätt
Hon vill inte va besvärlig,
hennes roll är inte lätt., .
innerst inne vill hon bara
det ska finnas ett parti.
Om hon kunde få förklara
hur bekvämt det skulle bli,
om hon ensam fick bestämma,
strunta i demokrati.
Lösa detta maktdilemma
och diktator finge bli.
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
Tidigare dagsverser av Sofia i Internationalen:
Sofias dagsverser: Jag vill ingen illa, jag utreder bara – Internationalen
Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter – Internationalen
Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen
Dagsvers: Ifall – Internationalen
Vad är det här för krig? – Internationalen
Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen
Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen
Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen
Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen
Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen
Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen
Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen
Vad folkrätt är? – Internationalen
Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025: