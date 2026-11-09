Sofias dagsverser – om diktatorsdrömmar mitt i

Högerut eller vänsterut? Vilket håll ska hon peka åt?

Mitt i regeringskaoset har Sofia Thoresdotter inkommit med en nyskriven dagsvers för Internationalen.

Kulturen | Sofia Thoresdotter

Hon dikterar och bestämmer,

vet precis vad hon vill ha.

Ser åt vänster, men det skrämmer,

här i mitten vill hon va.

Men om hon ska vara ärlig,

är nog höger mera rätt

Hon vill inte va besvärlig,

hennes roll är inte lätt., .

innerst inne vill hon bara

det ska finnas ett parti.

Om hon kunde få förklara

hur bekvämt det skulle bli,

om hon ensam fick bestämma,

strunta i demokrati.

Lösa detta maktdilemma

och diktator finge bli.

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

Sofia Thoresdotter

Tidigare dagsverser av Sofia i Internationalen:



Sofias dagsverser: Jag vill ingen illa, jag utreder bara – Internationalen

Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter – Internationalen

Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen

Dagsvers: Ifall – Internationalen

Vad är det här för krig? – Internationalen

Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen

Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen

Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen

Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen

Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen

Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen

Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen

Vad folkrätt är? – Internationalen

Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025:

… Men annars förstör vi så mycket vi kan