Klimatpåverkan ger stora ekonomiska förluster redan inom några decennier

Extremväder har hittills underskattats.

Globalt blir den ekonomiska effekten av klimatförändringen dramatisk. Värre än man trott hittills. Redan om några tiotals år blir effekten av extrema väderhändelser omfattande.

Fokus|Larsolov Olsson

2100 kommer ekonomin vara 40 procent – mot 11 procent enligt tidigare analyser – sämre än utan klimatpåverkan. Det är inverkan från globala väderfenomen. Forskarnas ”enkla beräkningar” publicerades i Environmental Research Letters 31 mars.

Effekten förstärktes när de nationella väderförändringarna kompletterades med extrema väderhändelser. Till de vanliga väderdata, som medelvärden över tid och rum, lades förekomsten av extrema händelser som översvämningar, skogbränder och värmechocker. Sådana extremhändelser anses ha störst effekt på klimatet – och den ekonomiska utvecklingen.

Även om de extrema katastroferna – som bedöms bli fler – drabbar lokalt får de effekt globalt genom att påverka folkhushållet i en rad avseenden; som missväxt, det internationella varuutbytet och ändrade produktionsvillkor. Därmed blir effekten på ekonomin stor.

Forskarna åskådliggör resultaten med en jämförelse. Effekten på ekonomin blir mycket stor redan vid en temperaturhöjning på drygt 1,5 grader, något som snart väntas bli verklighet. 4 graders temperaturhöjning kan nås före 2100, och orsaka att ekonomin bara blir 40 procent av vad den kunde vara.

Figur ur artikeln: Effekten av klimat och väderförändringar på världens ekonomi. Med både nationella väderförändringen och globala väderkatastrofer blir effekten betydligt större.

Källa:

Timothy Neal, Ben R Newell and Andy Pitman, Reconsidering the macroeconomic damage of severe warming, Environ. Res. Lett. Vol 20, No 4.Reconsidering the macroeconomic damage of severe warming – IOPscience