I valdebatten pumpar högern ut en rad falska påståenden. Internationalen ger fram till valet svar på tal. Vi fortsätter med Miljardärsskatten och påståendet om att den skulle vara ”kommunism” och skada vårt välstånd.

Svar på tal | Internationalen

”Miljardärsskatt är kommunism”

Skatt på stora förmögenheter är ingen nymodighet. Sverige hade förmögenhetsskatt i nästan hundra år, mellan 1911 och 2007. Det är en period som innefattar den tid när det svenska samhället omvandlades från en fattig jordbruksekonomi till ett rikt välfärdssamhälle. Idag har det svenska skattesystemet havererat när det gäller de superrika, en ny undersökning visar att de allra rikaste betalar mindre andel av sina inkomster i skatt än låginkomsttagare!

En skatt på miljardärer är inte bara en fråga om pengar, det handlar framför allt om makt och demokrati. När en handfull superrika äger mer än 80 procent av befolkningen ger det en handfull personer en väldig makt över alltifrån investeringar till massmedia. En miljardärsskatt skulle därför också vara ett steg i demokratisk riktning.