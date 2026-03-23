Mohamsson knappt återvald efter haverimöte

Liberalernas extrainsatta digitala landsmöte präglades av tekniska problem och splittring.

Efter flera avbrott, och efter att flera medlemmar loggats ut från mötet eller förlorat ljud och bild valdes Simona Mohamsson om med 95 röster. 80 avstod från att rösta. Hon var den enda föreslagna kandidaten.

Erik Edlund

Bekräftelsen av Simona Mohamsson som partiledare betyder att partiets internt hårt kritiserade öppning för att släppa in Sverigedemokraterna i en regering ligger fast.

Bara minuter efter att mötet avslutades lämnade flera toppar inom partiet sina poster. En av dem heter Sara Gunnarsson och är regionråd i Värmland. Hon lämnar Liberalernas partistyrelse och framför hård kritik mot sin partiledare.

— Hon borde nog ta sig en rejäl funderare över hur hon ser på demokratin i det här partiet, säger Gunnarsson till Aftonbladet.

Med opinionssiffror under riksdagsspärren hade Liberalerna behövt visa enighet. Men diskussionerna på mötet, och att 80 ledamöter avstod från att rösta tyder på ett parti i djup kris. Teknikstrulet under det digitala mötet framstår då som symboliskt.