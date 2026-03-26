Mohamssons SD-kram har lett till flera avhopp och protester lokalt

Dramatiken fortsätter inom Liberalerna efter att partiets nya SD-linje slogs fast. Förra veckans extrainsatta landsmöte lyckades inte gjuta olja på vågorna och flera lokalavdelningar tvekar att kampanja för Liberalerna i riksdagsvalet i september.

Erik Edlund

Den nya linjen, som innebär att L säger ja till att Sverigedemokraterna får ministerposter efter en eventuell borgerlig valseger, har redan lett till flera tunga avhopp. En del har lämnat partiet, medan andra kritiker till beslutet stannar kvar och fokuserar helt på lokalpolitiken.

I Lund, ett starkt L-fäste, har lokalavdelningen antagit ett uttalande om att de inte tänker samarbeta lokalt med SD.

”Det är helt otänkbart för Liberalerna att ha ett samarbete med Sverigedemokraterna i Lundapolitiken.”

I Norrtälje har kommunalrådet Robert Borenius (L) meddelat att han lämnar alla uppdrag på nationell nivå och stryker sitt namn från riksdagslistan i protest mot den nya SD-linjen.

—Jag kommer inte att bedriva valarbete för att få fler att rösta på Liberalerna i riksdagsvalet, säger han på norrtäljeliberalernas hemsida.

Han följde det digitala extrainsatta landsmötet, men deltog inte själv eftersom det, som han själv säger, ”mest kändes som ett spel för gallerierna”.

