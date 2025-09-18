Mp anmäler regeringen för passivitet mot Israel

Miljöpartiet anmäler regeringen till Konstitutionsutskottet (KU) för att inte ha agerat tillräckligt mot Israels folkmord i Gaza.

Amanda Lind (MP) säger till SVD att KU bör granska om regeringen lever upp till Sveriges åtagande gällande internationell rätt. Hon anser att det är skamligt att regeringen varit för passiv i frågan och inte agerat hårdare mot exempelvis illegala bosättningar.

Fokus|Erik Edlund

—Det räcker inte med att bara säga att man vill ha en tvåstatslösning, man måste också agera för det, säger Amanda Lind.

Hon framhåller att Sverige har en skyldighet att förebygga folkmord. Redan i Artikel 1 i FN:s folkmordskonvention står det att alla undertecknande stater är skyldiga att ingripa när de ser ett folkmord begås.

—Vi har inte sett något kraftfullt agerande, säger Amanda Lind, som menar att regeringen bryter mot internationell rätt.

MP-språkröret pekar på att det finns flera åtgärder regeringen hade kunnat ta till för att sätt press på Israels regering. Men att regeringen valt att lägga hela ansvaret på EU för slippa behöva agera själva.

Exempel på åtgärder är att avsluta all vapenhandel med Israel, kalla hem försvarsattachen vid svenska ambassaden i Tel Aviv, skärpa restriktionerna för import av varor från israeliska bosättningar, återuppta stödet till FN-organet UNRWA, samt att terrorlista våldsamma israeliska bosättarorganisationer.



MP föreslår också att det israeliska styret ska beläggas med inreseförbud till Sverige.