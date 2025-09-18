Välkomna på avslutning av Globala Aktionsveckan

Hej freds och klimaträttvisevänner!

På Söndag 21/9 kl 14.00 ses vi på Medborgarplatsen – för avslutning av Globala Aktionsveckan där vi freds och klimat/miljöorganisationer tillsammans manifesterar för Fred på jorden – fred med jorden. Arrangerande organisationer är förutom Nätverket, Svenska Freds/Stockholms fredsförening, Artister för fred, Alternativ stad/Jordens Vänner, Kvinnor för fred, Rebellmammorna, Folk mot DCA, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Det blir förutom tal från några av de arrangerande organisationerna också allsång med trubaduren Roland af Malmborg samt sång av kören Trots allt! Efter Manifestationen blir det fika/mackor på Solidaritetshuset inför fortsatt aktivitet av Artister för fred.

Kom och fira FN:s internationella Fredsdag kl 17 på Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40). Presentation av Birger Schlaug av hans bok ”Ett jävla tjat om fred” samt uppträdande med artisterna Caroline Williams Bluestrio och Eleonora Butterflies.

Välkomna!