USA:s krigsfartyg i Karibien – ett brott mot folkrätten

USA trappar upp sin militära närvaro i Karibien med krigsfartyg, ubåtar och stridsflyg. Officiellt talar Trumpadministrationen om en kamp mot narkotikahandel, men i verkligheten handlar det om att förbereda ett angrepp på Venezuela och lägga beslag på landets olja. Attackerna mot civila båtar vid Venezuelas kust visar att USA nu öppet bryter mot internationell rätt. Det är inget annat än imperialismens krigsplaner.

Kommentar|Alex Fuentes

Internationella medier talar gärna om ”spänningar mellan USA och Venezuela”, som om det handlade om ett diplomatiskt gräl. Men sanningen är att Donald Trumps administration just nu står bakom en av de grövsta provokationerna i Latinamerika på årtionden. Åtta krigsfartyg, bestyckade med missiler, samt en kärnkraftsdriven ubåt har stationerats utanför Venezuelas kust. Till detta kommer nordamerikanska stridsflyg av typen F-35, som för några dagar sedan utplacerats i Puerto Rico.

Trump påstår att syftet är att stoppa narkotikahandel i regionen men enligt FN:s egna rapporter kommer bara omkring fem procent av den narkotika som når USA via Karibien från Venezuela. Nästan 90 procent transporteras i stället via Stilla havets kust från Colombia och Ecuador. USA:s officiella förklaring är därför en rökridå. Det verkliga syftet är att skapa en förevändning för att störta Venezuelas regering och lägga vantarna på Venezuelas olja. USA:s militära närvaro i Karibien är därför inte bara ett hot mot Venezuela utan mot hela Latinamerikas fred och självbestämmande.

Under september har USA gått från hotfull retorik till direkta krigsbrott. Amerikanska krigsfartyg har öppnat eld mot mindre båtar med civila ombord. I början av september öppnade ett amerikanskt krigsfartyg eld mot en mindre båt med elva personer ombord, som enligt New York Times redan var på väg bort. Elva civila avrättades summariskt. Kort därefter bordades ett venezuelanskt fiskefartyg av den amerikanska jagaren Jason Dunham, vars besättning höll nio fiskare fångna i åtta timmar. En jagare bordade ett venezuelanskt fiskefartyg och höll nio fiskare fångna i åtta timmar. Den 15 september sänkte flottan en annan båt, ytterligare tre människor dödades. Trump själv skröt öppet om attacken på sociala medier. Dessa handlingar strider uppenbart mot internationell rätt och är att betraktas som krigsförbrytelser. Attacker mot civila fartyg strider onekligen mot internationell rätt. De kan klassas som utomrättsliga avrättningar, något som även jurister och människorättsorganisationer har påpekat.

USA:s agerande har väckt starka internationella fördömanden. Brasiliens president Lula da Silva fördömde under ett BRICS-möte den 8 september USA:s militära upptrappning och påminde om Karibiens tradition som fredszon. Även den ansedda Washington-baserade organisationen WOLA konstaterar att det amerikanska agerandet är utan motstycke. Aldrig tidigare under mer än 35 år av USA:s så kallade ”antidrogoperationer” i Karibien har man sett en så direkt och dödlig våldsupptrappning mot civila båtar. Trots detta vägrar Vita huset lämna ut information till de kongressledamöter som krävt svar om attackerna. Hemlighetsmakeriet visar att USA är fullt medvetet om att dess handlingar står i strid med folkrätten.

I Caracas varnar regeringen för att USA försöker fabricera en incident för att legitimera en invasion. Planen är tydlig: att destabilisera och så småningom störta regeringen i syfte att placera en lydregim vid makten och kontrollera landets oljerikedomar. Som svar har Venezuela aktiverat Plan Independencia 200, vilket innebär att både armén och civila miliser mobiliseras vid över 280 strategiska punkter i landet. Samtidigt varnas grannländer som Guyana, Trinidad och Tobago för att låta sig utnyttjas som språngbrädor och bli USA:s medlöpare i en förklädd invasion.

USA:s agerande i Karibien är inte en isolerad händelse. Det följer en lång imperialistisk tradition: att med våld, lögner och folkrättsbrott tillskansa sig kontroll över naturresurser. Allt tyder på att Trumpadministrationen försöker skapa ett nytt Irak- eller Libyen-scenario i Latinamerika. På samma sätt motiverades invasionerna av Irak och Libyen. Retoriken om ”kamp mot droger” eller ”kamp för demokrati” är bara fernissa, det följer imperialismens logik då det handlar om olja, makt och dominans. Att detta sker samtidigt som USA befinner sig i ekonomisk kris, med djupa politiska motsättningar på hemmaplan, är ingen slump. Ett nytt yttre krig är ett sätt för Trump att återupprätta USA:s globala dominans och gynna oljebolagen.

Låt oss vara tydliga: att motsätta sig USA:s imperialistiska politik innebär inte att man okritiskt ställer sig bakom Nicolás Maduros regering. Venezuelas framtid måste avgöras av landets egen befolkning, inte av Pentagon men ingen progressiv kraft kan blunda för det faktum att USA:s militära upptrappning är ett flagrant brott mot internationell rätt och ett hot mot hela Latinamerikas fred och självbestämmande. Trump och Pentagon agerar som en diktatur som sätter sig över alla regler. Genom att mörda civila på öppet hav, beslagta fiskefartyg och använda regionen som sitt slagfält visar USA ännu en gång vad deras ”demokrati” betyder i praktiken: imperialismens råa makt. Ett är säkert: USA:s militära närvaro i Karibien är ett brott mot folkrätten och en brutal imperialistisk provokation. Man måste säga ifrån, högt och tydligt; USA:s krigsfartyg utanför Venezuelas kust måste bort och likaså händerna bort från Venezuelas olja, USA måste ut ur Karibien.