En hjälpande matpåse bland ruinerna i Gaza stad

I söndags var det utdelning av matpaket till fördrivna familjer i centrala Gaza. Många hjälptes åt att samla ihop vad som fanns att dela på. Med generösa bidrag från vänner och välvilliga givare delades matpaket ut till hungrande för att lindra svårigheterna och lidandet bland de flyende, och de som inte orkar fly längre utan stannar kvar bland ruinerna, trots de israeliska attackerna.

Fokus|Ahlam Al-Ahmad, Foto: Mohammad Saber

En miljon människor. Så många har bott i Gaza stad. Nu är en stor del av dem åter på flykt ut i det okända. Israeliska armén, IDF , har gett order om evakuering till den så kallade ”humanitära zonen” al-Mawasi, vars humanitära förmåga att hysa stadens invånare är lika med att tränga ihop alla på ruiner i tält gjorda av plastremsor och kartong . Så framförallt småbarmsfamiljer och äldre utan resurser att betala en plats i en bil har ändå stannat kvar, de vågar och kan inte annat. De orkar inte fly mer. För dem finns ”Gaza Meal”, frivillig hjälp som kommer av att de ansvariga samlar in donationer och säljer bilder utomlands, bland annat i Italien och Sverige. Snart öppnar också en utställning i Sverige, inom de närmaste veckorna, kanske ännu tidigare. “Gaza Meal” syftar till att ge det nödvändigaste till svältande, fattiga och behövande, eftersom hela Gaza är i akut behov. I detta folkmord, där de som arbetar frivilligt med ”Gaza Meal” ändå förmår skämta ibland, så finns solidariteten, medmänskligheten och förmågan att hjälpa varandra.

