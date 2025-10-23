När kommer skamvrån tillbaka Mohamsson?

Liberalerna vill satsa på skolan.

I satsningen ingår att minimera elevers inflytande och att återgå till en skola där läraren bestämmer och elever som misskött sig kan straffas genom att plocka skräp på skolgården.

Inrikes|Åsa Mattsson

Partistyrelsen i L har beslutat att inflytande från elever i läroplaner och skollag ska en väg. Bort. Man är också enig om att lärare ska ges befogenheter att tvinga elever som misskött sig att utföra ” gottgörande insatser”. Det kan vara att plocka skräp på skolgården, medan klasskamraterna troligen står i ring runt dem och tittar på.

Partiledaren Simona Mohamsson intervjuas om saken i DN och berättar att hennes parti ska ta ett stämmobeslut om frågan på landsmötet i november. Hon vill inte kalla sina ”gottgörande insatser” för bestraffning.

– Det är en disciplinär åtgärd som handlar om att sätta gränser, säger Mohamsson i DN.

Liberalernas partistyrelse vill också ta bort varje skrivning i skollagen och läroplaner om att elever ska ha inflytande över undervisningen.

– Det behövs en kulturförändring i svensk skola där vi avskaffar elevinflytandet för att skapa en skola som präglas av disciplin, anser Mohamsson.

Om och när skamvrån kommer tillbaka framkommer inte. Än.

Bilden: Stig Järrel som latinlektorn ”Caligula” och gymnasiestudenten Jan-Erik(Alf Kjellin) i Alf Sjöbergs och Ingmar Bergmans film ”Hets” från 1944. Högsta mode enligt Liberalerna.