När Thand Ringqvist faller – har Kristersson nån chans?

Under tisdagen ska riksdagen rösta om Elisabeth Thand Ringqvist (C) ska bli statsminister. Det är den andra statsministeromröstningen efter valet. Efter fyra omröstningar utan att en statsminister utses måste ett extra val hållas. Och ingen väntar sig något annat än att Thand Ringqvists regeringsförslag kommer falla. Inte ens hon själv.

Inrikes| Erik Edlund

Läget är fortfarande låst i svensk politik. Med Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerpartiets krav på att hålla V utanför ser en regering avlägsen ut. Och samtidigt växer hotet om ett extra val.

Det saknas helt enkelt tillräckligt stöd för en mittenregering. Då kommer talmannen ge Ulf Kristersson (M) uppdraget att undersöka möjligheterna att bilda regering. Kristerssons fokus kommer då sannolikt att ligga på Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Han kommer då försöka få Centerpartiet att slopa sin röda linje mot SD, och undersöka om han kan få Sverigedemokraterna att lätta på sitt krav på att sitta med i en regering.

Enligt uppgift i Aftonbladet har Sverigedemokraterna på allvar börjat överväga att släppa kravet på regeringsmedverkan. Detta för att locka över Centerpartiet till Tidösidan.

Sverigedemokraterna förnekar dock bestämt uppgifterna att partiet skulle vara redo att släppa sitt krav på ministerposter.

– Det är helt falskt, säger presschefen Oskar Cavalli-Björkman.