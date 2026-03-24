Nordic Palestinian Film Festival (NPFF) presenterar sitt program för 2026

Nordic Palestinian Film Festival (NPFF) är stolta över att presentera sitt program för 2026, vilket markerar festivalens tredje år av att lyfta fram ett starkt urval av palestinsk film, poesi och levande kulturuppträdanden för publik runt om i Sverige mellan mars och november 2026.

Från Helsingborgs gator till norrskenet i Luleå fortsätter NPFF sitt uppdrag att förstärka palestinska röster och främja interkulturell dialog genom filmens universella språk.

Tillsammans med 2026 års jury — bestående av fyra kvinnor, alla starka röster inom film och journalistik — kommer NPFF att hylla och uppmärksamma internationella filmskapare genom att presentera en unik uppställning av palestinsk film.

— I år fick vi in 57 bidrag från 24 länder — ett bevis på den växande genomslagskraften för palestinskt berättande världen över, säger NPFF:s grundare och festivalchef Wafá Jamil.

Den tredje upplagan av NPFF inleddes i Helsingborg den 19 mars, med fortsatta visningar i Malmö och Lund samma helg. Därefter går turnén vidare till Stockholm och Göteborg, följt av Luleå, Uppsala, Visby, Växjö och Husby.

— Varje visning är mer än bara en film — det är en inbjudan att bevittna, reflektera och knyta an, även till de mest brutala verkligheter, förklarar Jamil.

🎬 NPFF 2026 bjuder på ett rikt berättande, bland annat:

Dokumentär- och spelfilmer av både etablerade och nya palestinska regissörer

Samtal och Q&A med filmskapare och kulturarbetare efter visningarna

Levande poesiläsningar, inklusive framträdanden från Letters from the Diaspora

Palestinsk folkmusik som skapar utrymme för både eftertanke och firande

Möten och mingel med journalister, konstnärer och publik

📍 Festivalstäder & samarbetspartners

NPFF skapas i nära samarbete med lokala partners, däribland ABF, Folkets Bio, Filmcentrum, Filmpool Nord, Region Skåne, Råfilm och kulturarenor som Panora, Zita, Hagabio, Café Ray och många fler. Dessa samarbeten säkerställer att varje festivalhändelse är förankrad i sin lokala gemenskap samtidigt som den bidrar till en nationell kulturell dialog.

🕊 NPFF — En plattform för palestinsk kultur

Sedan starten 2022 har Nordic Palestinian Film Festival blivit en viktig kulturell bro mellan Norden och arabvärlden. I en tid då palestinska berättelser är mer angelägna än någonsin erbjuder festivalen ett rum för nyanser, mänsklighet och konstnärlig excellens. Oavsett om du är en långvarig supporter eller ny inför palestinsk film bjuder NPFF in dig att lyssna, lära och beröras.

Wafá Jamil Grundare & Festivalchef, Nordic Palestinian Film Festival

För frågor: info@npff.se

