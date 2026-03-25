Tidö: Vandelskravet ska gälla retroaktivt

Uppehållstillståndet kommer kunna nekas eller dras tillbaka för personer som missköter sig. Nu föreslår regeringspartierna och Sverigedemokraterna att vandelskravet ska gälla även retroaktivt.

— Den som kommer hit och begår brott eller missköter sig har förbrukat den svenska gästfriheten. Sverige är inte en kravlös gemenskap, säger migrationsminister Johan Forssell.

Inrikes|Erik Edlund

Att vandelskravet ska gälla retroaktivt betyder att alla uppehållstillstånd, även sådana som utfärdades innan lagen började gälla, kommer kunna dras in om personen missköter sig på ett sätt som kommer omfattas av den kommande vandelslagen. Även dåligt beteende innan lagändringen kommer vägas in, tillsammans med misskötsel efter lagändringen, när man utreder om ett uppehållstillstånd ska dras in. Gammal misskötsel kommer dock inte ensamt kunna leda till indraget uppehållstillstånd.

Vandelskravet är redan nu hårt kritiserat. Många menar att det är rättsosäkert och leder till otrygghet.

Som dålig vandel räknas förutom brottslighet även att inte följa myndighetsbeslut, att bidragsfuska, jobba svart eller inte betala sina böter.

— Vårt land ska inte vara en fristad för utlänningar som ägnar sig åt kriminalitet eller uppvisar antisocialt beteende, säger Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juli.