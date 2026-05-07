NY-miljardär jämför Mamdanis ”tax the rich” med rasism

Fastighetsmagnaten och miljardären Steve Roth är upprörd över hur miljardärer i USA i allmänhet, och hans hemstad New York i synnerhet, enligt honom ”hängs ut och fördöms”.

Han säger att samhället istället borde ”hylla och tacka” de superrika. Speciellt upprörd är han på New Yorks borgmästare Zohran Mamdani och jämför dennes valbudskap ”Beskatta de rika” (tax the rich) med rasistisk hatretorik.

Utrikes|ERik EDlund

”Jag måste säga att jag anser att frasen Beskatta de rika — citat: beskatta de rika — när den spottas ut med ilska och förakt av politiker både här och runt om i landet, är lika hatisk som vissa vidriga rasistiska skällsord.” säger Steve Roth i ett uttalande

Roth hänvisar speciellt till ett videoklipp från Mamdani som cirkulerar på sociala medier. Videon handlar om en föreslagen skatt på ”second homes”, det vill säga bostäder som inte är ägarens huvudsakliga bostad, värda över 5 miljoner dollar. I videon står Zohran Mamdani framför hedgefondmiljardären Ken Griffins andrahem i New York, värderat till 238 miljoner dollar, och säger att han är stolt över att infria sitt vallöfte om att börja beskatta de rika.

”Vi är alla chockade över att vår unga borgmästare skulle göra ett sådant här utspel framför Kens hem och hänga ut honom för att hånas” säger Roth.

Griffin själv, vd för hedgefonden Citadel, var inte hedrad av att hans andra-hem fick en roll i Mamdanis virala video. Enligt Wall Street Journal överväger Griffin att pausa ett fastighetsprojekt på Manhattan värt kring 6 miljarder.

Griffin uttryckte oro över att Mamdanis video kan utlösa politiskt våld, och tillade att försäkringsbolaget UnitedHealthcres vd sköts till döds bara några kvarter från hans hus.

Steve Roth säger att det han ber om är att borgmästaren ”varje dag ska sätta ett företagsvänligt och företagsfrämjande arbetssätt som främsta prioritet”.

– Det är det enda sättet att skapa den tillväxt och de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra hans program, varav en del är intressanta och välgrundade, måste jag säga.