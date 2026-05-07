På söndag 10/5 kl 13-14.30 är det stor demonstration för en human flyktingpolitik på Sergels Torg i Stockholm. Bland talarna är Linus Gardell,advokat, skådespelaren Bianca Kronlöf, aktivisten och poeten Nattalie Ström Bunpuckdee och Internationalens medarbetare Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar och med i styrgruppen för kampanjen för en human flyktingpolitik.

Vad tror ni går att uppnå genom kampanjen För en human migrationspolitik?

– Inom socialdemokratin finns en stark opinion mot partiledningens ”strama migrationspolitik”. Det syntes inte minst i det interna uppror som nyligen utbröt när S inte stödde förslaget om att stoppa barnutvisningarna. Vi hoppas att de krafterna inom S ska bli stärkta av vår kampanj, säger Karin. Socialdemokraterna vill helst sopa migrationspolitiken under mattan inför valet, men det ska de inte lyckas med, säger Karin Fridell Anter i en intervju med Lars Henriksson.

– Sedan hoppas vi förstås att regeringen inte ska våga lägga fram de värsta förslagen när de ser en stark opinion, säger Karin. Deras beslut att inte gå vidare med utredningsförslaget om indragna PUT påverkades säkert av den starka opinionen, inklusive de mer än 70 000 namnunderskrifterna från kampanjen ”Rör inte PUT”. Kanske kan också enstaka ledamöter inom något av regeringspartierna våga rösta mot sin regering, hoppas hon. Det har hänt förr, bland annat när liberaler 2017 röstade för gymnasielagen som har räddat mer än 5000 unga människor, mest afghanska killar, från utvisning.

