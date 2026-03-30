Med tio tusen deltagare på över trettio platser blev Manifestationshelgen för human migrationspolitik en klar framgång. Nu lanserar Tidöregeringen nya lagar riktade mot invandrare och kampen för human migrationspolitik behöver trappas upp. Det skriver Karin Fridell Anter som är med i styrgruppen för Kampanjen för en human migrationspolitik.

De absurda tonårsutvisningarna var självklart i fokus under manifestationshelgen. Regeringens tjusiga ord om ett stopp visade sig vara helt tomma – de gäller inte dem som redan fått sina utvisningsbeslut och inte heller för dem som oroligt väntar på besked finns några garantier.

Absurditeterna drabbar även många andra människor. Somalier och statslösa palestinier som sitter inlåsta i förvar månad efter månad trots att det inte finns något land som tar emot dem om de skulle utvisas. Minderåriga barn som utvisas från sina föräldrar och föräldrar som utvisas från sina barn. Människor som följt alla lagar och trott sig vara trygga i Sverige hämtas av polis i sina hem eller på sina arbetsplatser. Andra tvingas till ett liv i papperslöshet eftersom de vet att det är livsfarligt för dem att utvisas till Afghanistan.

Och mer kommer. Var och varannan dag presenterar regeringen förslag som har det uttryckliga syftet att göra Sverige till ett land där ingen vill söka asyl. Bakom detta finns det ännu värre syftet att kasta ut så många som möjligt av de som en gång sökt skydd här. Tydligt uttryckt av Charlie Weimers, SD-märkt medlem av EU-parlamentet. ”Deportationernas era har börjat” kommenterade han nöjt när parlamentet i torsdags röstade för en hård gemensam utvisningspolitik.

I tisdags presenterade Tidögänget den nya ”Vandelslagen”. Lagen innebär att den som saknar svensk medborgarskap ska kunna straffas med utvisning för handlingar som är helt lagliga men anses bryta mot en helt godtyckligt definierad ”skötsamhet”. Som förslagets utredare sa: för utlandsfödda gäller det att vakta sin tunga. Dagen efter kom nästa slag, en ny variant på den angiverilag som 2023 väckte så stora protester att regeringen tvingades backa. Lagen innebär att myndigheters personal blir skyldiga att anmäla personer som de misstänker lever utan uppehållstillstånd. Förslaget om att dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd (PUT) är skjutet på framtiden, men förmodligen kommer ändå ett lagförslag om att de flyktingar som ännu inte fått PUT aldrig ska kunna få det. I stället döms de till ett evigt provisorium, där hela tillvaron ska omprövas vartannat år.

Så kampanjen för en human migrationspolitik måste fortsätta. För att genomföra manifestationerna har det bildats nya grupper på många orter och de kommer fortsätta att arbeta lokalt. I juni kommer vi att synas i Almedalen och sista helgen i augusti blir det en ny landsomfattande manifestationshelg.

Det är Tidöregeringen som lägger fram de lagar som nu är aktuella och det är lätt att rikta alla protester mot dem. Men tyvärr ligger problemet även hos andra partier. Inom kampanjen är vi noga med att det är den omänskliga och rättsosäkra politiken vi vänder oss mot, oavsett vilket parti som för den. Grunden till det mänskliga elände och rättsosäkra kaos som har rått i tio år är den ”tillfälliga” lag som presenterades av S-MP-regeringen 2015. Den innebar att man inte längre gav permanenta uppehållstillstånd till de som beviljades asyl, bara tillfälliga. I allt väsentligt blev den lagen till ordinarie lagtext 2021. Sedan Tidöregeringen tillträdde har (S) röstat med regeringen i alla viktiga migrationspolitiska frågor och Magdalena Andersson upprepar ideligen att hon är stolt och beslutsam kring sitt partis ”strama” migrationspolitik. Lyckligtvis finns det socialdemokrater som tycker annorlunda, och en viktig uppgift för kampanjen är att få (S) att inte låsa in sig i en invandrarfientlig fälla.

I protesterna mot dagens utvisningspolitik sägs ofta att de som är ”skötsamma och gör rätt för sig” ska få stanna. Men den kampanj vi driver gäller allas människovärde, allas rätt till rättssäker behandling och ett värdigt liv. Centerpartiet driver frågan om uppehållstillstånd med helt andra argument, där de betonar att invandrarna är nyttiga för Sverige. Vilken människosyn som ligger bakom detta avslöjas av det förslag som de nyligen har presenterat – att människor som tjänar mycket pengar och betalar mycket skatt skulle få medborgarskap snabbare än andra. Alltså i praktiken att svenskt medborgarskap ska kunna köpas…

Kampanjen för en human migrationspolitik fortsätter. Vill du vara med? Anmäl dig till kampanjens arbetsgrupp på Facebook https://www.facebook.com/groups/1556118599042026 och svara på frågorna för att komma med. Följ Kampanjen för en human migrationspolitik på vår hemsida www.humanmigrationspolitik.se och på facebook https://www.facebook.com/vistarinteutoch skriv under namninsamlingen på Skiftet https://www.mittskifte.org/petitions/for-en-human-migrationspolitik

Bilden: Tidöpartiernas beslut att pausa tonårsutvisningarna gäller inte dem som redan har fått ett utvisningsbeslut. En av dem är Batis Goudarzi från Iran, som kom hit med sin lillebror när hans pappa dog i cancer. Hans mamma Elham hade då redan bott här flera år, och har fått svenskt medborgarskap. Bägge jobbar på Danderyds Sjukhus. ”Vi vill inget annat än att få fortsätta den väg vi redan går på. Att kunna gå till skolan utan oro, gå till jobbet med fokus och känna att det finns en framtid att arbeta mot” skriver Batis tillsammans med andra utvisningshotade i en debattartikel i ETC.