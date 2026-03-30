Ökande sympati för palestinier i USA

Fler amerikaner sympatiserar för första gången någonsin mer med palestinierna än med Israel. Det visar en ny undersökning från Gallup.

41 procent uppger att de känner sympati med Palestina, och bara trettiosex procent uppger att de sympatiserar mer med Israel. En femprocentig skillnad kan upplevas liten, men förskjutningen i opinionen anses ändå intressant då sympatierna för Israel var betydligt starkare bland USA:s folk för bara ett år sedan (46% jämfört med 33%). Skillnaden blir ännu större om man går längre tillbaka.

Mellan 2001 och 2025 hade Israel en tvåsiffrig ledning i mätningar av amerikanernas sympatier. Skillnaden låg 2001 – 2018 i genomsnitt på 43 procentenheter till Israels fördel. Israels försprång i opinionen började minska 2019, flera år innan Hamas attack 7 oktober 2023 och det efterföljande israeliska angreppet mot Gaza.

En del av de amerikaner som deltog i Gallups undersökning uppger att de inte har någon stark preferens för någon av sidorna i konflikten. Fyra procent uppger att de har lika starka sympatier för både Israel och Palestina, nio procent sympatiserar inte med någon, och tio procent har ingen uppfattning i frågan.

Mätningen visar att stödet för Palestina är störst bland amerikaner under 55. Amerikaner över 55 sympatiserar dock i snitt fortfarande med Israel.