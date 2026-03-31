Vems bristande vandel?

Jag har sagt samma sak i flera år nu. Och jag kommer att fortsätta säga det: Vi håller på att i rask takt förlora vår demokrati. Vi har en högerradikal regering som monterar ned folkbildning, fri och bred press, civilsamhälle och fri kultur. En regering som sågar bort det sista av vår välfärd och skyller de eskalerande samhällsbristerna på människor som ofta har flytt hit för att de inte hade något val och som sedan har byggt liv här. Rotat sig. Blivit en del av Sverige.

Opinion|Emma Hele Lundström

Beskedet om att regeringen har ”beslutat om en lagrådsremiss med förslag om skärpta och tydligare krav på vandel för uppehållstillstånd” är en del av denna nedmontering av demokrati och välfärd.

Vandelskravet är absurt eftersom det är helt godtyckligt.

Är det till exempel bristande vandel att protestera mot ett folkmord? Är det bristande vandel att höja rösten till försvar för demokratin? Är det bristande vandel att vara socialist? Är det bristande vandel att tro på jämlikhet? Är det bristande vandel att anse att skolan bör återförstatligas? Är det bristande vandel att vägra släppa tanken om att mänskliga rättigheter gäller alla, utan undantag?

Jag frågar åt en kompis. Eftersom det verkar ha blivit farligt att uttrycka kritik mot den sittande regeringen.

Det kan kosta dig ditt jobb, ditt privatliv, din trygghet, din plats på jorden.

Men jag är född här. Jag riskerar inte att förlora mitt uppehållstillstånd om jag uttalar mig kritiskt och höjer min röst. Därför måste jag göra det. Därför måste alla göra det som ser vad som är på väg att hända med Sverige. Och som tycker att det är fel.

Jag anser att hela världen är min släkt och att solidaritet är det vackraste ordet. Därför kommer jag inte att stillatigande acceptera att någon enda människa tvingas lämna det här landet på grund av att den godtyckligt och rättsvidrigt har blivit dömd för ”bristande vandel”.

Detta har jag också sagt förut, men det tål att upprepas: Om någon ska dömas för bristande vandel så är det samtliga personer inom den sittande regeringen och de som sätter agendan för deras människorättsvidriga politik.