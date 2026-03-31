Tre göteborgare i rekordstor aktivisträttegång

Den 7-10 april är det rättegång i Attunda tingsrätt, Stockholm, för Hans Ekbrand, Göran Boardy och Martin Smedjeback från Göteborg. De åtalas tillsammans med ytterligare 14 andra klimataktivister för skadegörelse.

Inrikes|Extinction Rebellion

Det var en söndag i september 2023 som två disputerade klimataktivister, Esther Hauer och Björn Paxling, stängde ner Grafair flygterminal för privata jetplan (på Bromma flygplats) genom att spruta röd färg på byggnaden och kasta färg på ett privatjet. I både svensk och utländsk media rapporterades det om att aktivisterna varit inne på flygplatsen samt att ett ambulansflyg behövt dirigeras om på grund av aktionen. Bägge dessa påståenden visade sig sedan vara lögner.

– Jag tejpade upp vetenskapliga artiklar om hur privatjet skyndar på den globala upphettningen. Nu åtalas jag för medhjälp till skadegörelse, men inte för artiklarna utan för att två andra demonstranter sprutade färg, säger Hans Ekbrand, lektor i sociologi och från Scientist Rebellion.

Något som sticker ut med denna aktion är att det inte bara är de två aktivister som använde civil olydnad med färgen som ställs inför rätta. Polisen valde att gripa samtliga aktivister på plats, och alla 17 har gemensam rättegång 7-10 april. En av aktivisterna, som enbart höll i en banderoll på en offentligt tillgänglig parkering, fick avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap till följd av att vara brottsmisstänkt.

– Jag ser fram emot att få försvara vår rätt att agera och fredligt kraftfullt för klimatet. Privatflyg är så pass skadligt att det inte borde tillåtas, säger Martin Smedjeback, heltidsaktivist som filmade aktionen.

Rättegången i april blir Smedjebacks 22:a rättegång som åtalad. Hans 23:e rättegång blir den 27 april i Göteborgs tingsrätt då han står åtalad för olovlig avbildning av skyddsobjekt efter att ha filmat under en aktion i Oljehamnen i Göteborg tillsammans med andra inom Extinction Rebellion.

Boardy åtalas för medhjälp till skadegörelse trots att hans roll enbart var att dokumentera och skicka foton vidare i opinionsbildande syfte. Att åtala en journalistiskt arbetande fotograf på detta sätt visar att repressionen ytterligare flyttat fram positionerna och innebär ett hot mot den demokratiska rättigheten till fri opinionsbildning.

En specialrapportör inom FN, Michel Forst, har riktat skarp kritik mot Sverige för det som drabbat “Clara” efter aktionen på privatjetflygplatsen. Forst uttrycker djup oro över vad som drabbat “Clara” till följd av en fredlig miljöprotest, och han lyfter både Swedavias lögn och en riksdagsledamots för hennes “inflammatoriska språkbruk”.

Aktionen vid Bromma flygplats var en del i en global kampanj som kräver ett förbud mot privatjets. Grupperingen som står bakom kampanjen, Scientist Rebellion, består av forskare och disputerade som bland annat använder sig av fredlig civil olydnad i sin kamp för klimatet.

