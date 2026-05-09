Gaza förtjänar glädje… Ett massbröllop återställer hoppet efter år av krig

I en anmärkningsvärd humanitär scen bevittnade Gazaremsan en enastående händelse som fick många att le. Trehundra brudpar firade sitt bröllop i en massceremoni organiserad genom ett humanitärt initiativ som stöddes av Förenade Arabemiraten via Khalifa Humanitarian Foundation, som en del av initiativet ”El-Fares elshahem 3الفارس الشهم”.

Gaza, trots allt, insisterar fortfarande på livet… och förtjänar glädje, skriver Internationalens medarbetare Mallak Abuhamda.

Fokus|Mallak Abuhamda

Efter många långa år av krig, förstörelse och blockad har stunder av glädje i Gaza blivit sällsynta och dyrbara. Vardagen i den sårade enklaven är inte längre vad den en gång var, då invånarna lever bland effekterna av bombardemang, förstörda hem och svåra ekonomiska svårigheter. Och just nu stor oro för attacken mot hjälpflottiljen Ship to Gaza och kidnappningen och fängslandet av de två modiga aktivisterna.

Ändå, trots allt detta, insisterar Gazas folk på att hålla fast vid livet och skapa hoppfulla stunder mitt i all smärta.

Firandet ägde rum i staden Deir al-Balah i centrala Gaza och lockade en stor folkmassa uppskattad till omkring tjugotusen personer från olika områden i Gazaremsan. Evenemanget var inte bara en vanlig social tillställning; det blev ett starkt budskap att Gaza, trots allt det har utstått, fortfarande kan fira livet.

I en tid då invånarna i enklaven har vant sig vid förstörelsescener och bombningar, skapade denna händelse en annan bild – en bild av hopp som växer fram ur rasmassorna och av unga människor som är fast beslutna att börja sina liv trots alla svårigheter.

Ceremonin började med brudgummens procession i en högtidlig och rörande scen fylld av stolthet och glädje. Gåvor delades sedan ut till de unga paren som en del av initiativet ”Tapper riddare 3الفارس الشهم”. Evenemanget inkluderade också recitation av verser ur Koranen och den officiella deklarationen av äktenskapen, följt av spelandet av de palestinska och emiratiska nationalsångerna i ett symboliskt ögonblick som speglade djupet i de humanitära banden mellan de två folken.

I ett känslosamt tal under firandet uttryckte brudgummen sin tacksamhet för initiativet som hjälpte dem att börja sina gifta liv under extremt svåra ekonomiska och humanitära förhållanden. Många unga i Gaza står inför stora utmaningar med att bilda familjer på grund av stigande kostnader och försämrade levnadsförhållanden orsakade av år av kontinuerligt krig.

Evenemanget begränsades inte till formella ritualer; det förvandlades till en livlig offentlig festival. Palestinska folkloristiska föreställningar presenterades, framför allt den traditionella dabke-dansen , tillsammans med olika konstnärliga föreställningar som publiken entusiastiskt engagerade sig i. Lokalen fylldes av applåder och skratt, som om Gaza hade bestämt sig, om så bara för ett ögonblick, för att andas bort från verklighetens tyngd.

I sitt tal vid firandet sade Ali Al-Shahi, chef för Förenade Arabemiratens mission i Gazaremsan, att detta massbröllop bar ett humanitärt budskap som bekräftade att viljan att leva är starkare än smärta. Han tillade att initiativet ”Gallant Knight 3” speglar Förenade Arabemiratens engagemang för att stå vid det palestinska folkets sida och stödja Gazas invånare när de står inför de svåra omständigheterna omkring dem.

Mohammed Haji Al-Khouri, generaldirektör för Khalifa Humanitarian Foundation, förklarade att firandet av trehundra pars äktenskap speglar Förenade Arabemiratens stöd för palestinska ungdomar och deras egenmakt att börja familjelivet. Han noterade att initiativet syftar till att lätta på ekonomiska bördor och ge dem möjlighet till en ny början.

Dr. Mohammed Arbia, vice ordförande för stödkommittén för initiativet ”Gallant Knight 3”, betonade också att det massbröllopet speglar det palestinska folkets beslutsamhet att hålla fast vid livet trots smärta. Han påpekade att stöd till unga i detta skede är ett viktigt steg mot att stärka samhällets motståndskraft och hjälpa det att återhämta sig efter många år av kriser.

Denna händelse var inte bara en firande av hundratals bröllop; Den bar ett mycket djupare budskap. Det visade att Gaza, trots allt det har uthärdat i krig och förstörelse, fortfarande har förmågan att skapa glädje och skydda livets anda inom sig.

I de stunderna såg Gaza annorlunda ut – en stad som inte bara definierades av smärta, utan som bär på en extraordinär förmåga att resa sig igen.

Kanske var det viktigaste budskapet för evenemanget en påminnelse till världen om en enkel sanning som ofta glöms bort bland tunga rubriker: folket i Gaza, liksom alla andra människor i världen, vill leva normala liv – fira kärlek, bygga familjer och uppfostra sina barn i en trygg miljö.

I ett hörn av den stora festen fanns en annan berättelse som fångade mycket av dagens betydelse.

Under en båge av rosa blommor satt en brudgum i sin rullstol iklädd en svart kostym. Runt hans hals bar han den palestinska keffiyeh, och på hans bröst bar emblemet för den palestinska flaggan. Mittemot honom satt hans brud i en vackert broderad palestinsk klänning, höll en bukett blommor och såg på honom med ett lugnt leende fyllt av både kärlek och stolthet.

Scenen var inte bara ett fotografi av ett par på deras bröllopsdag; Det var en hel berättelse om tålamod och om kärlekens förmåga att segra även i de hårdaste situationerna.

I Gaza, där kriget inte bara har lämnat sina spår på väggar utan även på kroppar, bär många människor sår som inte alltid är synliga. Vissa har förlorat hem, andra har förlorat nära och kära, och vissa har förlorat delar av sina kroppar. Ändå har dessa sår inte kunnat ta ifrån dem rätten att leva.

Brudgummen på den bilden var en av dem. Kriget må ha bundit hans kropp, men det kunde inte begränsa hans dröm om att börja ett nytt liv bredvid kvinnan som valde att gå den vägen med honom.

När det gäller bruden verkade hon säga till världen att kärlek i Gaza inte mäts i fysisk perfektion, utan i inre styrka, lojalitet och förmågan att stå tillsammans trots allt.

Runt dem steg musiken och röster blandades med applåder och skratt. Men det tysta ögonblicket mellan dem, när de utbytte blickar under blombågen, var kanske det mest ärliga uttrycket för hela bröllopets mening.

I en stad van vid att se rullstolar på sjukhus och bombade gator fick den bilden en ny betydelse—inte bara som en symbol för smärta, utan som en symbol för livet som vägrar brytas samman.

Kanske är det därför bilden kändes starkare än bara ett vackert fotografi. Det var ett budskap om att Gaza, trots allt som tagits från det, fortfarande är kapabelt att skapa kärlek, fira den och ge sina barn en ny början.

Och så, bland blommor, keffiyeh och den palestinska klänningen, satt de nygifta tillsammans för att skriva ännu en rad i Gazas långa historia—berättelsen om ett folk som kanske blir trötta, men aldrig ger upp sin rätt till glädje.

Efter år av krig är detta massbröllop fortfarande ett tydligt budskap:

Gaza, trots allt, insisterar fortfarande på livet… och förtjänar glädje.

Mallak Abuhamda

