Paula Mulinari: Attacken mot Lorena är en attack mot oss alla

Netanyahus folkmord fortsätter med oförminskad intensitet medan den svenska regeringen inte lyfter ett finger för att säga nej till detta folkmord. Samtidigt växer en gigantisk solidaritetsrörelse med det palestinska folket runt om i världen. Även i Sverige växer solidaritetsrörelsen som en del av motståndet.

På en av de senaste demonstrationerna i Malmö höll Paula Mulinari, en känd profil i Vänsterpartiet i Malmö, ett tal på Möllevångstorget som djupt berörde åhörarna.

Opinion|Paula Mulinari

Vakta din tunga – så sa den ansvarige utredaren Robert Schött när han skulle förklara vad han menade med ”bristande vandel”, och det faktum att människor – även om de inte begått ett brott – kan utvisas ur landet.

Sverigedemokraterna var snabba med att förklara att de ansåg att deltagande i Palestina-demonstrationer skulle kunna klassas som vandel.

I många länder är detta redan en sanning. I USA ser vi hur studenter som deltagit i protesterna deporteras, samma sak i Tyskland. Det är bara en tidsfråga innan någon med uppehållstillstånd utvisas även i Sverige – anklagad för att hota nationens säkerhet eller dess värderingar.

Vad vi ser är hur man i land efter land nu kriminaliserar motståndet mot folkmordet. Hur man i land efter land kriminaliserar solidaritet. Hur man i land efter land tystar, trakasserar, avskedar och polisanmäler journalister, politiker och anställda som vägrar tiga inför detta.



Senast i raden är Lorena Delgado. Hade lagen om vandel redan varit på plats, hade Mats Persson och Jimmie Åkesson krävt hennes utvisning – var så säker.

Hyckleri når nya nivåer varje dag. Vi lever i ett land där en regering som samarbetar med nazister anklagar oss för antisemitism, ett land där statsministern håller tal till nationen för att USA höjer tullarna, men kan förbli tyst om ett folkmord. Ett land där liberaler blir upprörda över slaget mot universiteten i USA – men de är tysta när Israel utplånar varje universitet i Gaza, varje skola, varje bibliotek.

Ett land som kan kritisera Ungern för brister i yttrandefriheten – men inte Israel för att mörda journalister, just för att de är journalister.



Attackerna mot Palestina-rörelsen handlar inte om oro för antisemitism – utan om rädsla för rörelsens styrka. Deras största problem är att rörelsen vägrar låta sig splittras. Att den förenar både judar och palestinier, att den förenar tanter och ungdomar, arbetare och studenter. Att den förenar världens folk mot eliter. Att den förenar folk från hela, över hela världen.

Om och om igen får vi höra att vänstern har problem med antisemitism, och det är ju sant, vi står varken över eller bortom samhället, vi har en massa problem. Vi är inte rena, inte perfekta, men vi lär oss medan vi rör oss, det ska vi alltid göra. Men ingen, på allvar ingen, kan idag – 1,5 år in på detta folkmord – tro att anklagelserna om antisemitism mot folk i Palestina-rörelsen handlar om att ta kampen mot antisemitism.



Ingen kan tro att den mest rasistiska regeringen vi haft, på allvar bryr sig om antisemitism. För dem är det bara ett enkelt sätt att kunna fortsätta med sin organiserade rasism i alla områden, och sen säga: ”men kolla vänstern då”. För dem är det ett bekvämt sätt att kunna fortsätta med sitt stöd till folkmordet och sen säga att alla som säger emot hotar landets säkerhet, dess värderingar eller de är antisemiter.

Men så här mycket vet vi om fascism och antisemitism: att de som idag regerar, och som idag bedriver en konstant jakt på muslimer och flyktingar, är samma människor som kommer sälja ut judar, kommunister och queera den dagen dessa grupper pekas ut som ett hot mot nationen. Och den dagen, kommer Lorena stå vid barrikaderna igen, i kampen mot alla former av rasism, i kampen mot antisemitism lika mycket som kampen mot islamofobi och för ett fritt Palestina.



Attacken mot Lorena är en attack mot oss alla. Mot rörelsen. Det är ett försök att tysta oss, splittra oss, skrämma oss. Men så länge detta folkmord pågår, kommer demonstrationerna fortsätta. Så länge ockupationen består, kommer bojkotterna att finnas. Så länge vår regering stöder folkmordet, kommer vi att skrika att alla barn har rätt till liv. Vi är denna regerings mardröm, och det ska vi vara. Medan de drömmer om krig och utplåning, drömmer vi om fred och liv. Medan de drömmer om vapen, drömmer vi om mat till alla som behöver det. Medan de drömmer om murar, drömmer vi om öppna gränser.



Och Lorena är kanske deras största mardröm, och vår finaste dröm – en aktivist som alltid finns på gatorna i kampen mot såväl antisemitism som för ett fritt Palestina. En människa vars hjärta slår för alla dem som regeringen förnedrar och fördriver. En ovillkorlig internationalist i tider där nationalism sprider sig som en löpeld. En hängiven feminist i tider där vita män slåss om vem som kan vara den största fascisten, bär hon – som vänstern – drömmen om en annan värld. Där barnen, alla barn, får växa upp i fred, i frihet, med en framtid. För Lorena och rörelsen vet – att ingen är fri förrän alla är fria.

Länge leve Palestina.