Porto Alegre: ett internationellt svar på fascismens och imperialismens offensiv

Medan den globala högern samlas, rustar och koordinerar sig internationellt, börjar också motståndet ta mer organiserad form. I slutet av mars samlades tusentals aktivister och delegater från över 40 länder i Porto Alegre för den första internationella antifascistiska konferensen – ett viktigt steg mot att återuppbygga en kämpande internationalism.

Kommentar| Alex Fuentes

Att denna händelse i stort sett förbigåtts med tystnad i svensk media säger något om vår tids politiska landskap: arbetarrörelsens och vänsterns internationella försök till samordning osynliggörs, samtidigt som högerns mobilisering ges desto större utrymme.

Konferensen, som hölls 26 – 29 mars, samlade omkring 4 000 deltagare och inleddes med en marsch på cirka 7 000 personer. Det var inte bara en symbolisk manifestation, utan ett praktiskt brott med den passivitet som länge präglat delar av vänstern.

Med delegationer från alla kontinenter och ett brett spektrum av socialistiska organisationer, fackliga krafter och sociala rörelser, markerade mötet ett kvalitativt steg i återuppbyggnaden av internationell samordning. Bland de drivande krafterna fanns Partido Socialismo e Libertade (Socialism och frihetspartiet), PT, Committee for the Abolition of Illegitimate Debt och Fjärde Internationalen.

Här möttes revolutionära och socialistiska strömningar i ett gemensamt försök att formulera svar på vår tids centrala motsättningar: imperialistiska krig, kapitalets kris, klimatkatastrofen och den auktoritära högerns framväxt. Tidpunkten var ingen slump. Samtidigt som konferensen ägde rum samlades högerkrafter kring CPAC i USA, där Donald Trump och hans allierade försöker bygga en reaktionär international.



Konferensen var ett svar på Trumps och högerns international. Porto Alegre blev ett levande motexempel. Konferensen knöt samman en rad samtida mobiliseringar: massprotester i Argentina, antifascistiska demonstrationer i Europa, solidaritetsinitiativ med Kuba och landsomfattande protester i USA. Detta pekar på en avgörande insikt: fascismen och imperialismen organiserar sig globalt – och kan endast besegras genom ett lika globalt organiserat motstånd.

Konferensen präglades inte bara av bred representation, utan också av ett tydligt politiskt innehåll. Fackliga kamper, feministisk organisering, antirasism och ekosocialism stod i centrum. Lanseringen av ett ekosocialistiskt manifest, med deltagande av Michael Löwy – en fransk-brasiliansk marxistisk filosof och sociolog samt medlem i Fjärde Internationalen – underströk behovet av att förena kampen mot kapitalismen med kampen mot klimatkatastrofen. Diskussioner om Big Tech och digital makt visade hur kapitalets dominans tar nya former – och kräver nya svar. Samtidigt betonades vikten av konkret organisering: från arbetsplatser och bostadsområden till internationella solidaritetsnätverk: klasskamp, ekosocialism och organisering.

En av konferensens mest betydelsefulla aspekter var mötet mellan aktivister från länder i konflikt – inte minst mellan ryska och ukrainska socialister som förenas i motstånd mot krig och imperialism, oavsett om det kommer från öst eller väst. Här konkretiserades en internationalism som inte underordnar sig någon stormakt, utan utgår från arbetarklassens gemensamma intressen. Konferensen tog också tydlig ställning för kampen mot blockaden av Kuba, för migranters rättigheter och för folkligt motstånd mot auktoritära regimer och imperialistiska interventioner.

Porto Alegre visar att det finns en annan riktning än den som dominerar i världspolitiken. Medan kapitalet driver världen mot folkmord, krig, ekologisk kollaps och auktoritär nationalism, växer embryon till ett internationellt motstånd.

Men konferensen var bara ett första steg; en början – inte ett slut. Den avgörande frågan är om denna typ av samordning kan fördjupas, förankras i masskamp och utvecklas till en verklig kraft som förmår att utmana kapitalets makt. I en tid där hoten från Trump och andra reaktionära krafter är påtagliga, är behovet av en kämpande, socialistisk international större än på länge. Porto Alegre pekar på möjligheten. Nu avgörs allt av vad som byggs härnäst.