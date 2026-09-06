Rekordmånga för klimatet i Göteborg

Precis som i Stockholm för två veckor sedan slog söndagens Klimatmarsch i Göteborg rekord. Uppemot 10 000 människor slöt upp under parollen Din röst är klimatets röst, med tydlig hänvisning till det kommande riksdagsvalet.

Inrikes | Lars Henriksson

Liksom i Stockholm överträffade uppslutningen alla förväntningar och var en minst lika kraftfull manifestation med tanke på att Göteborg (vilket måste erkännas…) är mindre än Stockholm och att mobiliseringen dit var en nationell angelägenhet.

Uppställning i Slottsskogen

När demonstrationen börjat slingra sig in mot centrum hade de sista ännu inte lämnat uppställningen i Slottsskogen, halvannan kilometer bort.

Tåget fyllde centrala Göteborg

Medan demonstranter ännu strömmade in på Gustaf Adolfs Torg hölls tal av prästen och författaren Kent Wisti, filosofen Jonna Bornemark, läkaren Daniel Novak och Claes Eriksson från Galenskaparna. Och så Greta Thunberg då.

Under det gångna dryga året har klimatrörelsen i Göteborg hållit halvårsvisa klimatmarscher med sikte på att göra höstens val till ett klimatval – utan någon större framgång. Valdebatten har lunkat på i förutbestämda banor där bensinpriser fått större utrymme än klimatkrisen.

Som Claes Eriksson läste ur sin Tage Danielsson-fyndiga dikt Sista versen:



Den lilla svalan har ingen talan / när det gäller pratet om klimatet

…

Men inget händer / Vi vrider vänder

Och trampar vatten / i debatten

Så ansvarsbiten / för hela skiten

Som vi snott åt oss / ja, förlåt oss

Vill vi helst slippa / vi kan väl tippa

Den ansvarsdelen / på kamelen

Eller på svalan / eller koalan

Eller termiten / kan få skiten

…

Greta Thunberg kritiserade alla politiska partier, regering som opposition, för den otillräckliga klimatpolitiken och menade att de enda vi kan lita på är oss själva och vårt engagemang.

Klimatrörelsens valfinal i Göteborg var ännu ett tecken på att politiken inte är i takt med opinionen. Klimatopinionen är på uppgång och får förhoppningsvis ett genomslag i valet på söndag. Och framförallt bortom det.

Bild: Daniel Bernmar