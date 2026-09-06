”Stängs de vinstdrivande skolorna blir eleverna utan skola och lärarna utan jobb.” – Internationalen ger svar på tal

Internationalen fortsätter att ge svar på högerns argument mot vänsterpolitik. Den här gången om vad som sker om vinstdrivande skolor skulle förbjudas, ett vallöfte från både V och S.

Bild: Barbara Bergstöm, skolkapitalist. (CC OttossonPhoto)

Svar på tal | Internationalen

”Stängs de vinstdrivande skolorna blir eleverna utan skola och lärarna utan jobb.”

Det finns i och för sig inget som hindrar skolägarna att driva icke vinstdrivande skolor. Ska man tro ägarna är ju drivkraften inte alls vinsten utan ädla saker som att ”bidra till nödvändiga och positiva förändringar för individen och samhället som helhet.” Om skolkoncernernas ägare, trots dessa högstående motiv, skulle välja att lägga ner om de inte kan mjölka skolorna på pengar är det ändå förmodligen det dummaste argumentet mot att förbjuda vinstdrivande skolor att detta skulle ställa elever utan skola.

Vi vet nämligen precis vad som sker när någon skolägare inte gör tillräckligt mycket vinst och sätter en skola i konkurs: kommunen tar över verksamheten. Detta har hänt ett flertal gånger runt om i landet, som när John Bauerkoncernen sattes i konkurs och lade ner 36 skolor med 11 000 och 1000 lärare. https://

Till skillnad från kommunerna kan nämligen de privatägda skolorna gå i konkurs och läggas ner. Och kommunerna är alltid skyldiga att ta hand om eleverna. Det är ett av problemen med vinstdrivna skolor. Kommunen måste alltid vara beredd att snabbt att sopa upp efter deras konkurser vilket innebär extra, oplanerade kostnader för kommunerna.

Att avveckla de vinstdrivande skolkoncernerna kommer naturligtvis att kräva arbete. Men eftersom såväl lokaler som elever och lärare finns kvar är det smidigaste att kommunen helt enkelt tar över skolorna med lokaler, elever, personal och allt för att så småningom inlemma skolorna i den normala kommunala verksamheten. På många håll kommer det säkert att kräva extra personal eftersom det är genom snål bemanning skolkoncernerna gör sina vinster. Detta kommer mer än väl att vägas upp av att miljarder skattekronor slutar att pumpas ut till de privata ägarna.

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