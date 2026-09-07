Är inte facket bara en sossekoloss på lerfötter?

Varför är LO emot invandrad arbetskraft?
Nu kan du ställa din egen fråga om arbetarrörelsen till veckans gäst i Studio Internationalen – Internationalens mångårige medarbetare Håkan Blomqvist, historiker och folkbildare.
Skicka din fråga till Åsa Mattsson, redaktionssekreterare och programledare, på asa@internationalen.se.
I valspurten bidrar också Internationalen med Svar på tal i laddade samhällsfrågor- som miljardärsskatt, förkortad arbetstid och vinstdrivande skolor.
Läs gärna de Svar på tal som vi publicerat hittills, fler kommer!
”Förkortad arbetstid gör oss alla fattigare” – Svar på tal – Internationalen
”Miljardärsskatt är kommunism” – Svar på tal Miljardärsskatt är kommunism- Internationalen