Är inte facket bara en sossekoloss på lerfötter?

Varför är LO emot invandrad arbetskraft?

Nu kan du ställa din egen fråga om arbetarrörelsen till veckans gäst i Studio Internationalen – Internationalens mångårige medarbetare Håkan Blomqvist, historiker och folkbildare.



Skicka din fråga till Åsa Mattsson, redaktionssekreterare och programledare, på asa@internationalen.se.

I valspurten bidrar också Internationalen med Svar på tal i laddade samhällsfrågor- som miljardärsskatt, förkortad arbetstid och vinstdrivande skolor.

Läs gärna de Svar på tal som vi publicerat hittills, fler kommer!



Vinstdrivande skolor

”Förkortad arbetstid gör oss alla fattigare” – Svar på tal – Internationalen

”Miljardärsskatt är kommunism” – Svar på tal Miljardärsskatt är kommunism- Internationalen