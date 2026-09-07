”Sveriges klimatpolitik ligger i toppen” – Internationalen ger svar på tal

Internationalen fortsätter att ge högern svar på tal. Idag synar vi påståendet om att Sverige inte behöver en politik för minskade utsläpp eftersom ”Sverige ligger i topp när det gäller klimatpolitiken”.

Svar på tal | Internationalen

”Sveriges klimatpolitik ligger i toppen”

SD och de andra högerpartierna påstår att Sverige ligger i topp när det gäller att ställa om till minskade utsläpp. Samtidigt tycker de inte att det är så viktigt eftersom ”vi utgör bara en promille av världens befolkning”.

Men Sverige ligger inte i topp. För att jämföra olika länder måste vi utgå från utsläpp per person. Om vi utgår från de utsläpp som sker inom landet så låg dessa utsläpp år 2023 på 4,7 ton per person och placerade Sverige på plats 90 i världen.

Att Sveriges utsläpp utgör en liten del av de totala utsläppen i världen är sant. Men det är ett helt ologiskt argument. Visst är Sverige ett litet land men om vi delar in världens befolkning i grupper som var och en av dem är lika stor som Sveriges 10 miljoner innebär det naturligtvis inte att klimatkrisen är löst. På andra områden som till exempel ekonomisk tillväxt vill högern gärna se att Sverige intar en position i toppen. Varför inte i förhållande till den nödvändiga klimatomställningen?

Mycket av det som konsumeras i Sverige har dessutom producerats någon annanstans, inte minst i Kina och många i Sverige gör också utrikesresor. Räknar vi också in dessa utsläpp så blir utsläppen per person och år 7,6 ton. Då hamnar Sverige på en ännu sämre plats. Dessutom har Sverige tillsammans med andra EU-länder och Nordamerika under en lång tid skapat de samlade utsläpp som lett till klimatkrisen.

Tidöregeringen har fört en katastrofal klimatpolitik. Till och med regeringens eget granskningsorgan, Klimatpolitiska rådets, sågar brutalt regeringspolitiken och visar att den inte bara strider mot klimatlagen utan också att regeringen beskrivning av sin politik ”brister i saklighet”. På ren svenska: regeringen bryter mot lagen och ljuger för att dölja det!

