SD drar tillbaka kravet på ministerposter

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson meddelade under fredagen att partiet drar tillbaka sitt krav på ministerposter i en borgerlig regering.

Inrikes| Erik Edlund

Det innebär SD är berett att släppa fram Ulf Kristersson (M) i den kommande statsministeromröstningen genom att lägga ner sina röster.

– Därefter går vi i full opposition.

Åkesson sade att partiet kommer att tolerera Kristersson som ”ett mindre dåligt alternativ”, men att de sedan kommer förhandla med Moderaterna i sakfrågor. Han sade också att de inte har några ”röda linjer” mot några partier.

Nu hänger mycket på om Kristersson och Moderaterna kommer lyckas övertyga Centerpartiet att byta sida. Men en borgerlig fyrpartiregering utan SD kommer vara helt beroende av att förhandla med SD för att till exempel få igenom sin budget. Och det kan bli svårt att svälja för Centerpartiet, som lovat sina väljare att inte ge SD inflytande.

Centerpartiet har sagt att de aldrig kommer medverka till att släppa igenom en regering där Sverigedemokraterna har inflytande. Nu när SD tagit tillbaka sitt krav på ministerposter hoppas många på högerkanten att C kan förmås att inte rösta emot Kristersson.

Elisabeth Thand Ringqvist (C) meddelar vid en pressträff att partiet nu kräver att Moderaterna och Socialdemokraterna presenterar varsitt ”totalpaket” som lägger ut linjerna för hur de vill styra landet, och med vilka partier. Centerpartiet ska sedan ta ställning till hur de vill gå vidare.

Thand Ringqvist räknar upp flera krav för att stödja ett regeringsförslag. Hon nämner bland annat ”konkreta reformer” för fler jobb, minskade klimatutsläpp och en offensiv landsbygdspolitik.

– En politik som inte ökar misstron mellan människor i samhället, och ett Sverige som kan stå emot både inre och yttre hot, sammanfattar hon.

Hon upprepar också partiets löfte från valrörelsen om att inte medverka till att SD eller Vänsterpartiet får inflytande över nästa regering.

Den tidigare C-toppen Fredrick Federley tror inte att C kommer vilja ingå i en fyrpartiregering med stöd från SD. Han hänvisar till att partiprogrammet slår fast att alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik.

– I de här bitarna med människosyn är det närmare att hitta samarbete med V.

Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Ida Gabrielsson (V) skriver i ett inlägg på sociala medier att C nu behöver välja: ”alla vet ju att det inte går att regera utan att ha majoritet i riksdagen. Frågan är om C vill styra inom en SD-majoritet eller inte.”