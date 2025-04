I mars blev historiken Kjell Östberg inbjuden av ABF Malmö och Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne att föreläsa om boken ”Rise and Fall of Swedish Social Democracy” som inom kort kommer ut på svenska. Östberg gick då igenom den svenska socialdemokratins olika historiska faser som lett till att socialdemokratin är vad den är idag. En fråga som betonades under föreläsningen var Rudolf Meidners ekonomiska och politiska förslag ”Löntagarfonder” som kom att skaka etablissemanget på 1970-talet. Löntagarfonderna och dess öde… Conny Svenning, medlem i V Malmö, skrev 2020 artikeln ”Socialismen som idé är större än enskilda partier” som publicerades i Folkviljan i Skåne. I artikeln reflekterade även Svenning om projektet Löntagarfonderna. Internationalen återpublicerar den för att få en återblick.

Krönika|Conny Svenning

Malmö 2020-03-19

Valet 1970 var lite speciellt. Det var det första valet med enkammarriksdag.

Inom VPK jublade man, den nya spärren på 4% hade man klarat med god

marginal, tack vare omfattande stödröster från socialdemokrater på

vänsterkanten. Nu hade man tillsammans tillägnat sig vänstermajoritet i

riksdagen. VPK kunde göra skillnad, SAP:s totala majoritet var bruten.

Socialdemokratins färd mot välfärdsstaten hade ditintills varit framgångsrik

även om den stundom varit prövande och vinglig. Ibland har man agerat

kapitalismens dödgrävare, ibland änglar i marmor, som lydigt anpassat sig till

de borgerliga kraven. För övrigt Walter Korpis begrepp för att beskriva

arbetarrörelsens vägval.

Det politiska vägvalet var väsentligt, skulle man ersätta de borgerliga

idealen med nya värderingar och etik, helt nya sätt att se på samhället, kulturen

och medborgarna? Ett systemskifte?

Eller skulle man helt enkelt sikta på att erövra den borgerliga livsstilen och

dess ideal? Var kampens mål att man befriades från sin klass och ett fullständigt

övertagande av det borgerliga samhället?

Mycket tyder på att utvecklingen drogs åt förborgerligandet.

Stadsfullmäktiges ordförande, S.A. Johansson, som samtidigt var ordförande för

Malmö Stadsteaters styrelse, tog emot premiärgästerna vid Thalia med ett glas

vin i handen, som för att välkomna till sitt eget hem. Samtidigt utvecklade sig

en enorm och olöslig konflikt mellan Malmös socialdemokratiska ledning och

den alternativa musik- och teaterrörelsen under 60- och 70-talet.

Tudelningen i ”skötsamma” och ”egensinniga” hade bitit sig kvar inom

socialdemokratin. Redan innan socialdemokratin delades i en revisionistisk och

revolutionär gren, före den ryska revolutionen, gjorde Martin Koch upp med

tudelningen i sina romaner. En tudelning som bildade underlag till den

kommande partisprängningen. Egensinne leder till revolutionära tendenser,

skötsamhet till en stabil arbetarrörelse. De skötsamma premierades med

”köpelägenhet” och medlemskap i Solidar. HSB och bostadskooperationen fick

en överdrivet stark ställning inom den tidiga socialdemokratin, speciellt i

Malmö.

Först efter andra världskriget fick kommunsocialisterna en starkare

plattform, den nya kommunallagen, att hävda de mindre välbeställdas rätt.

Kapitalismens dödgrävare visade sig överraskande och oväntat kraftfulla. I LO:s

tidning ”Fackföreningsrörelsen” intervjuades LO:s ekonom Rudolf Meidner.

”Vi vill beröva kapitalägarna deras makt, som de utövar just i kraft av sitt

ägande. All erfarenhet visar att det inte räcker med inflytande och kontroll.

Ägandet spelar en avgörande roll. Jag vill hänvisa till Marx och Wigforss: vi

kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägandet”

I all tysthet hade två medelålders samhällsforskare, tillsammans med LO,

byggt en modell för att attackera kapitalismens själva kärna, ägandet av

produktionsmedel. Marx idéer om att aktiebolagen skulle kunna vara en ingång

till något helt nytt, en spricka i kapitalismen, skulle nu kunna testas i full skala.

Inte ens Palme var förberedd, men hakade på med visst motstånd.

”Löntagarfonder” betecknade man projektet. Till grund låg en statlig

utredning, Koncentrationsutredningen, som visade att centraliseringen av

kapitalet gått mycket långt. I merparten av alla aktiebolag behövdes enbart tre

aktieägare för att få aktiemajoritet, inte i ett enda börsnoterat bolag behövdes

mer än tio aktieägare för att få majoritet på bolagsstämman.

Uppståndelsen på högerkanten blev naturligtvis våldsam, det här var ett

systemskifte av värsta socialistiska sort. Förslaget skulle innebära att rollerna

helt kastades om. Redan efter 40 år, dvs idag, skulle ”löntagarna” vara

majoritetsägare inom svensk industri.

Efter många turer dör så småningom löntagarfondsförslaget ut. Motståndet

blev för svårt och fanns även inom socialdemokratins högerfallang,

symboliserat av Kjell Olof Feldts ”dikt”, författad i riksdagsbänken och i smyg

fotograferad av en påpasslig pressfotograf.

”Löntagarfonder är ett jävla skit,

men nu har vi baxat dem ända hit”

Fonddebatten blev en slags vändpunkt, socialdemokraterna tappar greppet

och blir alltmer ideologiskt urvattnade. Den nya tiden överraskar, det stora

arbetarpartiet verkar oförberett. Man är kvar i ett samhälle åskådliggjort i

otaliga statyer och målningar runtom i landet. I Malmö heter den främsta

exponenten ”Arbetets ära” och står på platsen som mer än annat symboliserar

rörelsens kamp, Möllevångstorget. Bilder som likt liturgiska symboler visar upp

arbetare under våldsamt kroppsarbete. Män som gemensamt lyfter, baxar något

oidentifierbart tungt. I Möllevångsfallet försiktigt stödda av sina kvinnor. En

bild av industriarbetare och industriarbete som inte längre finns.



Automation, datorisering, syntetisk tidsstudiemätning och nya aktörer på arbetsmarknaden

tar över. De tyngsta och mest rutiniserade jobben exporteras till

utvecklingsländerna. Synen på arbete och att vara arbetarklass förändras.

Har tiden passiviserat rörelsen och grumlat visionen? Har kapitalismen som

idé åter visat sig alltför stark, den verkliga hegemonin i det västerländska

samhället? Inympad sedan födseln och gjort oss blinda inför alternativen.

Ja, nu är vi där vi är, leden glesnar på den socialistiska sidan. Med den här lilla

historieskrivningen vill jag ha sagt att socialismen som idé är betydligt större än

enskilda partier. Framgångsvägarna kan finnas där man minst anar. Det vore

dumt att inte ta vara på alla krafter som arbetar åt samma håll. Ensam är inte

alltid stark.

Personligen anser jag att Vänsterpartiet för närvarande har bäst potential att

ta ut färdriktningen och där finns jag kvar så länge kompassen fungerar. Det

hindrar inte att jag gillar uppmuntrande ord till vårt arbete i Vänsterpartiet från

vänstersossar som Greider och Suhonen och jag vill absolut inte ha några

gränsvakter mot ”politiska flyktingar” från en ideologiskt krympande

socialdemokrati.

Jag inser allt mer hur klok min far var, när jag skulle rösta första gången i

mitt liv.

Rösta hur fan du vill, bara det blir åt vänster.



Krönikan publicerades ursprungligen i ”Folkviljan” nr 2, januari 2020