Solidarisk releasefest för Röda Rummet

Drygt hundratalet besökare samlades på fredagskvällen på Göteborgs Litteraturhus för att delta på releasefesten för tidskriften Röda rummets första nummer 2026.

Inrikes|Peter Belfrage

Kvällen inleddes med filosofen Sören Mau som pratade om bakgrunden till den bok han skriver om Kommunistiska utopier. Den tidiga arbetarrörelsen var djupt skeptisk till utopier och till att, som talesättet lyder, ”skriva recept för framtidens soppkök”. Mau redogjorde för de historiska skälen för denna skepsis som han menade var välgrundad i den tidens kontext, men inte längre är giltig i vår tid. Utopiskt tänkande är tvärtom en väg framåt för vänstern menade Mau.

I nya numret av Röda rummet skriver Ludvig Sunnemark:

Kan vi få till stånd nya arenor för musikkonsumtion – nya sätt att arrangera konserter, nya sätt att skapa och framföra musik, nya lyssnarupplevelser – som på nyskapande sätt kan slå upp sprickor i vardagen och i liten skala införliva rörelsernas alternativa framtider? Det är denna fråga man bör ställa sig om man vill se en ny politisk musik frodas.

Blev det så i fredags på Röda rummets releasefest? Nog kändes det lite så när duon Jazz och solidaritet bestående av Christopher Ali Thorén och Filip Bagewitz på sopransaxofon respektive Oud försänkte publiken i en säregen ljudväv av mystik och skrän där orientaliska influenser och improvisationsjazz smälte samman.

– Händelsen kortfattat. Jag somnade i lobbyn och vaknade i tingsrätten. Poeten Pär Thörns läsning av texter ur bland annat Era anklagelser är meningslösa visade för eventuella tvivlare att poesi kan vara humoristisk, samhällssatirisk och sinnesvrängande på en och samma gång.

Inför kvällens sista akt röjdes golvet för dans till Cats and Dinosaurs unika left wing swing – oemotståndlig feministisk, marxistisk tjugotalsjazz i det tjugoförsta århundradet!

Alla som framträdde ställde upp gratis i solidaritet med Röda rummet för att garantera den framtida utgivningen av tidskriften och de ivrigt minglande besökarna åt och drack likaledes solidariskt vilket tillsammans med ett trettiotal nya prenumeranter gav ett ett substantiellt tillskott till tidskriftens ekonomi.

Prenumerera här:

Stöd Röda rummet ekonomiskt – bankgiro; 593-9962