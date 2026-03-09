V vill frysa alla hyror!

Vänsterpartiet vill frysa hyrorna i alla hyresrätter. Det sa Nooshi Dadgostar på en pressträff under måndagen.

— Hyresgästerna måste få en andningspaus, det är för höga hyror.

Inrikes|Erik Edlund

Partiet anser att privata hyresvärdar har utnyttjat det nuvarande förhandlingssystemet för att pressa upp hyrorna och ökat sin lönsamhet med 40 procent sedan 2015. Hyresgästerna har däremot inte fått några motsvarande lättnader, trots den allt tuffare ekonomiska situationen. Vid en valseger vill V därför driva på för en utredning om nya spelregler för hyresförhandlingar. Fram till dess att parterna har kommit överens om en lösning ska hyrorna enligt förslaget frysas.

V vill även att bostadsbidraget ska höjas.

— Vårt förslag respekterar och stärker partsmodellen på hyresmarknaden, ger hyresgästerna en välbehövlig paus från hyreshöjningar och kommer stärka hyresgästernas skydd mot oskäliga hyreshöjningar i framtiden, säger Ida Gabrielsson (V).

Gabrielsson säger att det är en av de viktigaste prioriteringarna partiet ska ta med sig till framtida förhandlingar med Socialdemokraterna.