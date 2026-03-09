Bris – Fattigdom gör barn mer utsatta

Bris årliga rapport om barns situation i Sverige ger en allvarlig bild av många barns vardag. Under 2025 hade Bris 62 935 stödjande samtal med barn. I samtalen berättar barn om psykisk ohälsa, familjekonflikter, ekonomisk utsatthet, våld och övergrepp.

Inrikes|Gay Glans

Nästan 10 000 samtal handlade om våld, övergrepp och kränkningar. Samtalen om fysiskt våld uppgick till i genomsnitt drygt nio per dag. Enligt Bris är det oftast en förälder, bonusförälder eller annan vuxen som utsätter barnet.

Barn berättar om oro för familjens ekonomi, rädsla för att förlora sitt hem eller att inte kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med sina vänner.

Bris pekar på att ekonomisk utsatthet ofta innebär social isolering. När barn saknar tillgång till fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang minskar också kontakten med vuxna utanför familjen. Det kan innebära färre trygga nätverk och mindre stöd om något går fel – och därmed större risk för att bli utsatt för våld och sexuella övergrepp.

Många barn försöker bidra till familjens situation genom att arbeta på lov och helger eller ta stort ansvar för sina syskon. Samtidigt möter Bris också barn som berättar om mer riskfyllda strategier för att få pengar, som stölder, kriminalitet eller att sälja sex.