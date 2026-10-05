Spaniens premiärminister Pedro Sánchez från socialdemokratiska PSOE utlyser nyval sedan regeringen inte lyckats få igenom ett förslag för att hantera den akuta bostadskrisen i landet.

Utrikes | Erik Edlund

De senaste veckorna har tusentals demonstrerat på gator och torg i städer över hela Spanien och krävt en lösning på bostadssituationen. Gnistan till protestvågen var den tv-sända vräkningen av 87-åriga Maricarmen i september.

– Vi måste mobilisera och vinna en betydligt större progressiv majoritet i parlamentet, som gör det möjligt för oss att övervinna särintressen, genomföra nya sociala reformer och fortsätta förändra Spanien, säger Sánchez i ett tv-sänt tal. Han medger i sitt tal att han har begått misstag och inte lyckats infria sina vallöften.

Nyvalet utlyses sedan högeroppositionen röstat ner två nöddekret i parlamentet. Dekreten innehöll flera åtgärder för att stoppa vräkningar och fastighetsspekulation. Sánchez och PSOE lade fram förslaget efter ett enormt tryck från massdemonstrationerna på gatorna.

Nyvalet kommer hållas den 29 november. Ett ordinarie parlamentsval skulle hållas senast i augusti 2027.

Bilden: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval sedan högern röstat ner hans och PSOE:s förslag för att stoppa vräkningar och spekulation i bostäder.