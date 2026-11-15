Stefan Sundström: ”Jag tycker ibland att Vänsterpartiet är som en jävla reklambyrå”

– Det behövs något som är ”vänster om vänstern”, säger rockpoeten Stefan Sundström när Internationalen träffar honom för ett kort samtal backstage på rockbaren Lokstallet i Skövde. Han har precis uppträtt tillsammans med Sista Jäntan, och detta är deras tionde stopp på turnén innan de ska åka vidare.

Inrikes| Erik Edlund

Han säger att han är frustrerad över att Vänsterpartiet är alldeles för fokuserat på att få regeringsposter.

– Hela den här fixeringen vid regeringsplatser, alltså platser i regeringen, är så jävla sjuk, säger han.

Han frågar sig varför de håller på så.

– Jag tycker ibland att Vänsterpartiet är som en jävla reklambyrå. De lyssnar för mycket på sina reklamare. Jag blir förbannad på det!

Stefan Sundström menar att det är väldigt viktigt att det finns en utomparlamentarisk vänster på gator och torg.

– Det är det som gäller: bygg en rörelse underifrån!

Stefan Sundström säger att han tycker att Sverigedemokraterna har agerat smartare i regeringsfrågan sedan de drog tillbaka sitt krav på ministerposter i en borgerlig regering. SD har meddelat att partiet går i ”full opposition”, men samtidigt är berett att förhandla om sakfrågor. Han menar att de genom att ställa sig utanför ett regeringssamarbete kan få mer makt och med sina mandat styra politiken.

– Varför gör inte vänstern det? Varför ska vänstern alltid torska på sådana där dumma grejer? frågar han.

– SD är smarta. Gör som dom!