Kjell Östberg i Paris: Hundratusen åter på gatorna och snart dags igen

Återigen strömmade hundratusen demonstranter genom Paris gator men denna gång utan delar av fackföreningsrörelsen. Nya manifestationer planeras till tisdagen.

NPA – Nya Antikapitalistiska Partiet – hörde till deltagarna i lördagens manifestation i Paris.

Utrikes | Kjell Östberg

För femte lördagen i rad fortsatte protesterna i Frankrike. På över hundra orter genomfördes

demonstrationer eller andra manifestationer. Bara i Paris samlades 100 000 på Place de la

Republique för att tåga mot Bastiljen. Det var färre än de senaste lördagarna, en anledning

var att (delar av) fackföreningsrörelsen sparat sig till nya strejker och protester på tisdag den

17 november. Istället bars demonstrationerna upp av en rad andra sociala rörelser som

samordnat sina aktiviteter.

Eleverna, såklart. Blockaderna och strejkerna fortsätter om än i minskad omfattning,

slutexamen närmar sig för många. Regeringen hävdar att det bara är några procent som

deltar men vägrar samtidigt att släppa information om omfattningen. Bara i Parisområdet är

fortfarande ett femtiotal skolor indragna.

Och studenterna. På flera håll, bland annat det stora Jussieu-universitetet i Paris med

tyngdpunkt på teknik och naturvetenskap ockuperar studenterna sina lokaler och

universitetsledningen har valt att stoppa undervisningen. Samtidigt stödjer lärarfacken både

elever och studenter.

En viktig del av demonstrationen var den starka proteströrelsen mot en ny lag som gör det

lättare för poliser att skjuta, ja även döda, utan påföljder. Här utgjorde advokater och domare

ett synligt inslag. Likaså de anti-rasistiska organisationerna, när det gäller polisvåld är

kopplingen mellan offer och hudfärg är stark.

En annan del bars upp av barnrättsorganisationer som särskilt lyfte fram mäns våld mot barn

och deras mödrar.

De gula västarna, som de senaste lördagarna genomför egna demonstrationer fanns nu

också med och anförde protesterna mot de höga levnadsomkostnaderna och

bostadsbristen.

Och klimataktivisterna var mer synliga än någonsin.

Än mer tydligt än tidigare visade lördagens demonstrationer bredden i den sociala

proteströrelsen som satt så starka avtryck i det franska samhället hela hösten. Inga

färdigtryckta plakat, de flesta hade skrivit sina krav på baksidan av kartonger, inga

disciplinerade partikolonner. Ett uttryck för styrka, javisst, men de gemensamma målen

måste nog snart också uttryckas på mer handfasta sätt.

På tisdag är det alltså dags för nästa fackliga protestdag, men frågan är om den fackliga

enigheten håller på att brytas upp. I förra veckan bjöd Macrons regering in till samtal om de

ekonomiska och sociala frågor som dominerat demonstrationerna. För att visa god vilja

erbjöd de en mindre höjning av de franska minimilönerna, SMIC och lyckades splittra den

fackliga fronten. Den största centralorganisationen CGT, med nära historiska band till franska

kommunistpartiet, ansåg att förslaget var otillräckligt två andra, CFDT och FO accepterade

och meddelade att man skulle avvakta med deltagande i tisdagens demonstration.

Men när regeringen ville skjuta på reformen för de offentliganställda blev trycket från

medlemmarna inom CFDT så ledningen backade och kommer att delta på tisdag. Och säkert

kommer även många av FOs medlemmar också att ställa upp.

franska elevkampen