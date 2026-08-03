Tiden fram till valet kommer Tidöregeringen att öka takten för att få igenom beslut i riksdagen – och proteströrelserna kommer också att trappa upp.

Ett led i mobiliseringen är den stödgala för ett Tidöbefriat Sverige som hålls i Stockholm fredag 14 augusti kl 18 på ABF-huset. Galan är ”en protest mot Tidö-regeringens styre: asylpolitik/”vandel”, kulturen, klimatet, arbetslöshet, ojämlikhet mm.” skriver arrangörerna ABF och Gemensam Välfärd.

Kultur| Maria Sundvall

Peter Gustavsson som tillsammans med Mats Wingborg skrivit boken Hejdå Tidö – Bokslut över en regering kommer att tala om hur Sverige förändrats under fyra år av högerregering. Veteraner från Gemensam Välfärd, bland andra Gunilla Andersson och Göran Dahlgren, kommer att tala om motståndet mot politiken. En annan talare är Marie Holmlund, rebellmamman som förlorade sitt jobb på Energimyndigheten.

En lång rad artister – bland andra Anders Linder, Kerstin Wikström, Coste Apetrea, motborgaren Ronny Eriksson, Billey Shamrock, Eva Lagerheim – kommer att uppträda. Tecknaruppropet kommer att representeras av Robert Nyberg, vars satiriska teckningar om välfärdspolitiken ständigt retar borgerliga motståndare och inspirerar aktivister.

Galan är ett välkommet tillfälle att sammanföra protesterna från olika samhällsområden, att för en kväll samla röster om och från alla de områden som drabbats av högerregeringens framfart. Att för en kväll visa att det finns ett motstånd som kan samlas och ge hopp om förändring.

Alla deltagande ställer upp gratis men ABF måste täcka personalkostnader och hyra. Gemensam Välfärd uppmanar därför till stöd till galan. Kvällen filmas och den som inte kan delta men vill se filmen eller bara stödja galan swishar 100:- till Gemensam Välfärd, nummer 123 08 59 090. Skriv ”Stödgala”!