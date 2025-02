Stoppa Israel – Befria Palestina! 

”Vi manifesterar vår protest mot apartheidstaten Israel och fortsätter vår kamp för ett fritt Palestina. 74 organisationer protesterar även mot svenska regeringens oreserverade stöd till folkmordsstaten Israel. Våra krav mot regeringen och riksdagen kvarstår! Vi kämpar vidare med bojkott av apartheidstaten Israel och accepterar inte ockupation och folkmord!”

Det skriver nätverket Stoppa Israels krig inför manifestationer i helgen, på lördag 1 mars i både Göteborg och Stockholm samt söndagen den 2 mars i Malmö.

Opinion Alex Fuentes

Israels Netanyahu har återvänt till sina ultimatum att återigen attackera Gaza ”tills Hamas försvinner”. Det är inte bara ett ultimatum till Hamas utan till hela det palestinska folket. På den förstörelse Netanyahu har lyckats åstadkomma lovar han ännu mer förödelse. Anklagad för folkmord vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag, har han fäst sig vid Trumps ord som likt en fältherre deklarerat: ”…låt helvetet bryta loss”. Trump har storhetsvansinnigt hotat att ”ta kontroll över Gaza” trots att till och med de flesta av hans allierade är emot denna galenskap. Inför ett ödelagt Gaza utlovar Netanyahu och Trump i samband med konflikten om gisslan och fångutväxlingen ytterligare brott mot mänskligheten och fortsatt folkmord.

Den sionistiska regimen är inte intresserad av fred utan envisas med att genomföra etnisk rensning av palestinier. Bezalel Smotrich, Israels högerextrema finansminister och samordnare för de israeliska bosättningarna på Västbanken (Smotrich är själv bosättare några kilometer från den palestinska staden Nablus), är en av dem som ägnat sig åt utpressning. Som villkor för att inte lämna den israeliska regeringen har han krävt att armén ska återuppta sina bombningar av Gazaremsan. Netanyahu har eskalerat den extrema situationen i de ockuperade palestinska områdena, fyrtiotusen palestinier har fördrivits från flyktingläger i Jenin och Tulkarem. IDF har avbrutit all ledighet för soldater i Gaza-divisionen och beordrats att koncentrera sina styrkor både i och runt Gazaremsan.

Trumps hot om att ockupera Gaza oroar Qatar, Egypten och Jordanien för de flyktingströmmar som kan växa exponentiellt om Trump lyckas genomföra utvisningen av Gazaborna från deras territorium. Den politiska krisen i dessa länder som gränsar till Gazaremsan och Västbanken kan komma att förvärras. En sådan utveckling kan också leda till en diplomatisk kris mellan dem och Israel samt, viktigast av allt, till att avtalen om eldupphör misslyckas med allt vad det innebär. Det skulle kunna leda till, om folkmordet fortsätter eller om Trumps hot blir verklighet, att de arabiska folkens massmobilisering i solidaritet med det palestinska folket och mot USA-imperialismen och deras egna reaktionära regimer, blir en ofrånkomlig utväg med oanade konsekvenser.

Trump har utövat påtryckningar mot den jordanske kungen Abdullah att gå med på att ta emot fördrivna palestinier. Utpressningen handlar om att USA kan sluta finansiera ekonomiskt och militärt bistånd till både Jordanien och Egypten. Det har tvingat den jordanske monarken att förklara att ”den enade arabiska ståndpunkten är att Gaza måste återuppbyggas utan att fördriva palestinierna och att ta itu med den humanitära situationen borde vara en prioritet för alla”. Han är medveten om att det i Jordanien redan finns drygt två miljoner palestinska flyktingar och bland befolkningen ett växande hat mot Israel och USA. Abdullahs ”humanitära” gest mot palestinierna är att förbinda sig att ta emot 2 000 sjuka eller skadade barn från Gaza för medicinsk behandling. Egypten å sin sida avser att ”lägga fram en omfattande plan för återuppbyggnaden av Gazaremsan som kan garantera att palestinierna stannar kvar i sitt land”.

Trumps plan har också tvingat Saudiarabien, USAs främste arabiska allierade i området, att gå emot en påtvingad förflyttning av palestinier. Den saudiska monarkins överlevnad gör det omöjligt att stödja Trumps idéer.

Under avtalen om eldupphör har Israel omdirigerat delar av de militära styrkorna till Västbanken, palestinska barn mördas i en sällan skådad utsträckning av ömsom den israeliska armén, ömsom av beväpnade bosättare. Icke-statliga organisationer som Defence for Children International, som dokumenterar offrens historik, redovisar inte bara skrämmande siffror sedan oktober 2023 utan tillskriver ökningen en ”brist på ansvar” från Israels sida. De flesta av barnen har skjutits med skarp ammunition medan andra har drabbats av flyg- eller drönarattacker. Bland de mördade barnen fanns Laila Al-Khatib, en tvåårig flicka som sköts i huvudet av en israelisk prickskytt när hon åt middag med sin familj i Jenin. Det skedde under en kraftig belägring av Israels armé.

Den enda möjliga förklaringen till sådana illdåd är att de styrande sionisterna vill hindra palestinska barn från att växa upp. Finns det några ord kvar för dessa Netanyahus monstrositeter uppbackade av USAs gangsterregim?

Det palestinska folkets enda sanna allierade och deras möjlighet till motstånd ligger hos de arabiska folken och deras självständiga mobilisering. Sedan Israels folkmord inleddes har det förekommit enorma mobiliseringar i många länder men även solidaritetsaktioner från delar av arbetarklassen i Europa och USA.

Den internationella solidariteten måste fördubbla dessa mobiliseringar för att förhindra att palestinier i Gaza och Västbanken blir växlingsvaluta för USA-imperialismens och auktoritära arabiska regimers uppgörelser.

I den meningen har nätverket Stoppa Israel, en nationell sammanslutning av 74 organisationer i Sverige, återigen uppmanat till manifestationer på gator och torg. Samlingen manar till solidaritet med det palestinska folkets kamp mot kolonialismen och apartheidstaten Israel och vill påminna alla om vikten av att bojkotta Israel. I ett uttalande deklareras: ”Vi fördömer den svenska regeringens stöd till folkmordstaten Israel. Kristerssons regering har vägrat att lyssna på hundratusentals människor i Sverige liksom globala protester som avskyr folkmord och ockupation (…) Kampen mot kolonialism, rasism och förtryck fortsätter på gatorna och på våra arbetsplatser. Överallt där vi finns kommer ni att få höra vår röst mot ockupationen. Stoppa Israel – befria Palestina!”.