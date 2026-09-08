Svenska vapenexporten når historiskt höga nivåer

Antalet väpnade konflikter i världen är nu det högsta sedan mätningarna började 1946. Det är en tragisk utveckling som de svenska krigsföretagen profiterar stort på genom att förse olika krigförande parter med avancerade vapensystem.

Kommentar|Gay Glans

Enligt en granskning av Svenska Freds har den svenska vapenexporten ökat från 3,1 miljarder till omkring 28 miljarder kronor under 2000-talet. Det motsvarar en ökning på 800 procent. Som jämförelse har exporten av medicinska och farmaceutiska produkter ökat med cirka 320 procent under samma period.

En tredjedel av den svenska vapenexporten går till odemokratiska länder, enligt Kerstin Bergå, ordförande i Svenska Freds. I en debattartikel i Aftonbladet skriver hon att Sverige inte kan tala om mänskliga rättigheter och samtidigt sälja vapen till diktaturer.

Nyligen lät Saab meddela att företaget sålt Två GlobalEye-system till ett hemligt mottagarland i Mellanöstern – en affär värd omkring 10 miljarder kronor.

Varför är mottagarlandet hemligt? Är det av säkerhetsskäl? Eller är det politiskt känsligt att offentliggöra vem som faktiskt köper systemet? Kan det exempelvis handla om Israel som begår folkmord i Gaza?

Saabs vd Micael Johansson ser mycket ljust på framtiden: ”Vi stärker vår position på marknaden och intresset för våra produkter och lösningar är fortsatt stort. Saab har en hög försäljningstillväxt och vi fortsätter investera för att bygga ut kapaciteten och möta en långsiktig stor efterfrågan inom försvarssektorn.”

Hans optimism är dessvärre inte gripen ur luften. Om nu inte den kommande regeringen, blir så hårt politiskt pressad av opinionen att den grusar Saabs vd:s framtidsoptimism.

En uppgift som kan te sig som närmast ouppnåelig i dag. Inte desto mindre är den nödvändig för alla som motsätter sig upprustningshysterin som gör krig och konflikter till en växande marknad för vapenindustrin.

Gay Glans

Källa, Svenska Freds