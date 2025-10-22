Tretåig hackspett räddade skog – Greta kunde åka hem

Avverkning av en skog utanför Arjeplog stoppas efter ett beslut i Mark- och miljödomstolen.

Aktivister från flera länder, bland andra Greta Thunberg, hade kedjat fast sig vid skogsföretaget SCA:s maskiner. Aktionen arrangerades av gruppen Skogsupproret, med stöd av den lokala samebyn.

Miljö|Erik Edlund

”Sverige fortsätter att kalhugga våra sista kvarvarande kontinuitetsskogar på urfolksmark i Sápmi, gång på gång offrandes natur och klimat i kortsiktiga vinsters namn.

Det är därför vi återigen är här och blockerar skogsmaskinerna som en sista utväg.

Ursprungsfolks rättigheter är inte valfria”, skrev Greta Thunberg på sociala medier under måndagen.

Men det som stoppade avverkningen av skogen utanför lappländska Arjeplog var en liten tretåig fågel.

Nu meddelar Mark- och miljödomstolen att avverkningen av skogen förbjuds. Anledningen till beslutet är att man hittat spår efter tretåig hackspett i området. Den sällsynta tretåiga hackspetten är fridlyst. Det betyder att fågeln inte får dödas eller infångas och att dess bon absolut inte får störas. Efter påtryckningar från Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige bedömde domstolen att det finns risk för att avverkningen hamnar i konflikt med artskyddet, och införde ett tillfälligt avverkningsförbud.

”De uppgifter som föreningen nu inkommit med talar för att skogsområdet kan vara en viktig livsmiljö för tretåig hackspett”, skriver domstolen i sitt beslut.

— Vi är väldigt nöjda med ett avvärjningsbeslut från domstolen och kommer därför också packa ihop vårt läger, säger en av aktivisterna till Piteå-tidningen.

SCA kommer nu lämna området i väntan på ett slutgiltigt besked.

En av aktivisterna säger till Aftonbladet att det faktum att avverkningen redan hade påbörjats bekräftar att avverkningsföretaget varken inventerar eller tar hänsyn till hotade arter eller höga naturvärden.

— Det är anmärkningsvärt att det krävs ideella krafter som inte bara ska springa efter dem med lupp i skogen utan dessutom stoppa skogsmaskinen från att avverka skogen innan domstolen sagt sitt, säger hon.