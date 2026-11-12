V-distrikten står fast vid ministerposter

Pressen mot Vänsterpartiet att dra tillbaka sitt krav på ministerposter blir allt hårdare, men Vänsterpartiets 25 distrikt sluter upp bakom kongressbeslutet att partiet ska sitta med i en rödgrön regering.

Inrikes| Erik Edlund

Vid ett digitalt möte under måndagskvällen , där även Nooshi Dadgostar deltog, slogs det fast att alla partiets distrikt vill stå fast vid kravet på ministerposter.

Även frågan om ett extra val lyftes under det interna mötet, och alla distriktsordföranden uppges ha varit eniga om att hellre ta ett extra val än att vika sig.

Uppslutningen bakom partiets linje beskrivs som ”kompakt”, enligt Ekot.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson presenterade sitt regeringsalternativ under söndagen. Det bestod av S, C och MP, med stöd av Vänsterpartiet.

Partiledarna för de fyra partierna träffades under onsdagen för att diskutera situationen och försöka komma överens. Nooshi Dadgostar uppger att mötet var ”bra”, men att det inte gav henne någon anledning tänka om gällande kravet på ministerposter.