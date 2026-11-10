Andersson: Det ”rör på sig” i regeringsfrågan

Under tisdagen meddelade Andersson att det ”rör på sig” i regeringsfrågan. Hon är beredd att ta på sig ett sonderingsuppdrag och ber talmannen att avvakta med nästa statsministeromröstning.

Inrikes| Erik Edlund

58 dagar har gått sedan riksdagsvalet, och ännu är ingen regering i sikte.De rödgröna partierna skulle träffas i veckan för sakpolitiska överläggningar, men Vänsterpartiet har valt att utebli från de planerade förhandlingarna. En källa beskriver samtalen som ”dödfödda”, enligt SvD.



Under söndagen presenterade Magdalena Andersson Socialdemokraternas regeringsalternativ. I förslaget ingick S, C och MP. Vänsterpartiet har lämnats utanför, men förväntas enligt förslaget vara ett stödparti till S-C-MP-regeringen. V har dock hela tiden varit tydliga med att de inte tänker stödja en regering de inte ingår i.

En annan anledning till att V nobbar förhandlingarna är Centerpartiets öppning för att pröva ett regeringsalternativ med Ulf Kristersson som statsminister.

– Man öppnar upp för att göra sig beroende av Sverigedemokraternas mandat och byta statsministerkandidat efter valet, säger Ida Gabrielsson (V) i TV4:s Nyhetsdagen.

Enligt uppgifter till Expressen har Andersson och Nooshi Dadgostar (V) haft täta kontakter över telefon de senaste dagarna.

Under tisdagen meddelade Andersson att det ”rör på sig” i regeringsfrågan. Hon är beredd att ta på sig ett sonderingsuppdrag och ber talmannen att avvakta med nästa statsministeromröstning.

Lyssna på debatten om Vänsterpartiets vägval som sändes idag tisdag morgon, mellan Kjell Östberg, historiker och medlem i V, och Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare V:

Vänsterpartiets dilemma: ”Nu är dörren stängd” | Sveriges Radio

Läs även Kjell Östbergs senaste inlägg i debatten i Internationalen:

Vänsterpartiet bör lägga ner sina röster