Våld, tvetydighet och narrativets konstruktion i Irans protester

Medan iranier riskerar sina liv för att kräva grundläggande rättigheter och friheter, utnyttjas deras kamp av externa makter som försöker främja geopolitiska mål. Varje försök att förstå situationen utan att erkänna både den inhemska repressionen och den externa manipulationen riskerar att förenkla krisen.

Opinion|Helia Rahbari, antikolonial och människorättsaktivist

Edward Said undersöker i sin bok Orientalism berättelsernas avgörande roll i maktstrukturer. Enligt hans uppfattning—särskilt inom medievärlden—tillhör makten dem som kan påtvinga sin egen berättelse som den dominerande. I mediekrigens tidsålder, sociala nätverk, artificiell intelligens och falska konton är deep fake- och digitala algoritmberättelser rikliga medan sanningen är knapp. En lavin av bilder, statistik och motstridiga berättelser suddar alltmer ut gränsen mellan verklighet och propaganda, vilket gör uppgiften att urskilja sanningen svårare än någonsin tidigare.

Bilder och rapporter från Iran pekar på en aldrig tidigare skådad nivå av våld och förtryck. Scenerna är chockerande, antalet döda är högt och tillgången till verifierad information blir svårare för varje dag. Under sådana förhållanden är inte bara det exakta antalet offer oklart, utan denna tvetydighet verkar också vara avsiktlig och kan förbli olöst under lång tid.

De iranska myndigheterna beskriver protesterna som ”iscensatta” och resultatet av amerikansk och Mossads inblandning – en anklagelse som upprepade gånger och nonchalant riktats mot politiska motståndare under de senaste fyrtiosju åren. Samtidigt cirkulerar mycket olika siffror om antalet dödade i medier och på sociala nätverk. Regeringen har publicerat namnen på färre än tre tusen personer i officiella tidningar, en siffra som inte stämmer överens med fältobservationer eller vittnesmål från Irans inre. I kontrast anger olika individer och oppositionsgrupper mycket högre siffror, från 12 000 till så många som 500 000.

Denna statistiska oklarhet har i sig blivit ett nytt slagfält av konkurrerande berättelser. Några av dessa siffror används som verktyg för att rättfärdiga en potentiell amerikansk eller israelisk militär attack mot Iran. Argument som ofta ses på sociala medier hävdar att ”Islamiska republiken dödade fler av sina egna medborgare på två dagar än vad Israel dödade i Gaza på två år; därför är kostnaden för ett israeliskt eller amerikanskt militärt anfall lägre än kostnaden för Islamiska republikens överlevnad.” Sådana påståenden är inte bara statistiskt falska och logiskt felaktiga – med tanke på att Israel har dödat långt fler människor än man officiellt erkänner och aktivt suddar ut spåren av vad som i praktiken är folkmord – utan de visar också hur intern repression omformas för att förbereda allmänheten för utländsk intervention.

I detta sammanhang har rollen för stora persiskspråkiga medier baserade utanför Iran blivit mycket kontroversiell. Medieorganisationer som Iran International och BBC Persian har anklagats för att selektivt förstärka vissa slagord för att visa en överdriven popularitet för Reza Pahlavi – som upprätthåller nära relationer med Israel och öppet har uppmanat till militära åtgärder mot Iran. Denna berättelse stämmer inte överens med fältdata eller oberoende forskning.

I en analytisk rapport undersökte den franska tidningen Le Figaro samordnade onlinenätverk och lyfte fram rollen för falska konton och organiserade digitala operationer i att främja specifika politiska figurer inom den iranska oppositionen. Många av dessa konton skapades 2023, förblev vilande och blev aktiva först 2025 när protesterna bröt ut. Rapporten visar hur mass-synkroniserad återpublicering ger en förvrängd bild av folkligt stöd. En annan Le Figaro-rapport , baserad på forskning från Social Forensics, identifierar tusentals falska konton och AI-genererade aktiviteter som använts för att öka Reza Pahlavis synlighet på sociala medier, inklusive mer än 4 765 aktiva falska konton och manipulerade datamängder. Dessa resultat stämmer överens med en Haaretz-utredning publicerad i oktober 2025, som visade att Israel har bedrivit en påverkanskampanj där Reza Pahlavi framställs som en populär ledare inom Iran.

Denna artikel syftar inte till att ge definitiva svar på det exakta antalet dödade eller den verkliga omfattningen av Reza Pahlavis popularitet. Pahlavi är en 67-årig man som har levt i exil i fyrtiosju år och är son till en monark som tvingades lämna Iran en gång under nationaliseringen av oljeindustrin 1953 och igen 1979 efter revolutionen. Ur ett juridiskt perspektiv innehar han inte titeln ”prins”, eftersom konstitutionen som utsåg hans far till kung och honom till kronprins avskaffades i folkomröstningen 1979, vilket gjorde alla kungliga titlar juridiskt ogiltiga.

Att fastställa sanningen är tidens ansvar och oberoende faktainsamlingskommissioner. Det som är avgörande under tiden är att förstå komplexiteten i situationen i Iran. Å ena sidan finns ett auktoritärt styre som har gjort det vardagliga livet nästan omöjligt för miljoner genom politisk repression, skenande inflation och destruktiva ekonomiska politiker. Som svar på legitima protester har staten agerat brutalt, dödat tusentals civila och frihetsberövat tiotusentals fler. Å andra sidan finns tydliga tecken och växande bevis på utländsk intervention, särskilt från Israel, som försöker manipulera dessa protester.

Denna dubbla verklighet understryker en tragisk paradox: medan iranier riskerar sina liv för att kräva grundläggande rättigheter och friheter, utnyttjas deras kamp av externa makter som försöker främja geopolitiska mål. Varje försök att förstå situationen utan att erkänna både den inhemska repressionen och den externa manipulationen riskerar att förenkla krisen. Det är en konflikt där auktoritär brutalitet, legitim oliktänkande och internationell inblandning möts och skapar ett nät av våld, propaganda och osäkerhet.

Vad kan vi göra? Människorättsuppskattningar visar att tiotusentals politiska fångar redan hölls i iranska fängelser innan den senaste vågen av protester, och att ytterligare 20 000 personer har gripits under den senaste nedslagningen. Dessa personer utsätts för tortyr, tvingade erkännanden och till och med avrättning. Erfarenheten har visat att offentliggörande av fångars namn kan rädda liv. Personer som Varisheh Moradi, Pakhshan Azizi, Ahmadreza Jalali, Toomaj Salehi, Saman Yasin, Sepideh Gholian, Narges Mohammadi, Sharifeh Mohammadi, Farhad Meysami, Hossein Ronaghi, Arash Sadeghi och Reza Shahabi undgick avrättning eller försvinnande, till stor del tack vare ihållande tryck från allmänheten och media.

Om det bara finns en sak du kan göra för det iranska folket, så är det detta: vara rösten för fångar och politiska fångar.

Bilden: Den svensk-iranske läkaren Ahmadreza Jalali sitter sedan tio år fängslad i Iran för påstått spionage, och har en dödsdom riktad mot sig.