Vänsterdagar präglade av gemenskap

Över tusen deltagare, ett myller av föredrag, seminarier, musik, bokbord och samtal. Detta plus ”direkt aktion” i form av dörrknackningar på tvåtusen dörrar i området med 1600 samtal, inspirerat av deltagare från DSA Democratic Socialists of America och deras kampanj för Zohran Mamdani till borgmästare i New York.

Av splittring, uteslutningar, avhopp och kriser i Vänsterpartiet fanns inga spår vid Vänsterdagarna i Kista den gångna helgen, åtminstone inte på programpunkterna.





Aktuellt|Håkan Blomqvist

I personliga samtal med kamrater från olika håll i landet fanns förstås frågor och ett och annat exempel på palestinaaktivister som lämnat partiet och kritik mot partiledningens valstrategi och styre. Men nu handlade det om att mobilisera för kampen mot högern och besegra Tidöregimen i kommande års val. Med hjälp av internationella exempel på kampanjarbete, som från amerikanska DSA, och erfarenheter från deltagande i reformistiska vänsterregeringar, som genom Yolanda Diaz, ställföreträdande premiärminister från vänsterkoalitionen Sumar i Spanien, framhölls risker och möjligheter liksom kraven på resultat som förbättrar arbetarnas och befolkningarnas levnadsvillkor. Exempel gavs också från kommunal verksamhet där vänsterpartister lyckats driva igenom förbättringar i det verkliga livet Inramningen på Kistamässans aktivitetstorg med utställnings- och bokbordsmoduler skiljde sig inte i stort från tidigare år, med Palestinafanor och solidaritetsmaterial, Fackliga vänsterns plats(fackliga vänsterpartister hade mötts på fredagen), Roks och klimatktivism plus i år Ukrainasolidaritet som fick en extra skjuts när Jonas Sjöstedt höll en session med företrädare för ukrainska vänsterorganisationen Sotsialny Rukh och polska Razem. Inga storföretag hade hörsammat inbjudan om att ställa ut, utom ett, ICA (flankerat av Lidl), som samtidigt hudflängdes från talarstolarna för sina pris- och vinstorgier på hushållens bekostnad.



Dock lyste Coop med sin frånvaro. Lite oväntat i kontrast till Nooshi Dadgostars avslutande kombo med LO-ordföranden Johan Lindholm som deltog på länk och trummade på för arbetstidsförkortning, mot arbetslöshet, bort med karensavdraget – ”en klasslagstiftning mot Sveriges arbetare” – pensionssveket och arbetslivskriminaliteten, där exempelvis byggsektorn har blivit en ”kedja av tjuvar och banditer”.Här underströk Nooshi Dadgostar nödvändigheten av att ”den politiska och fackliga arbetarrörelsen går hand i hand” med tydliga planer för välfärden, infrastrukturen, klimatomställningen, utbildningen, jobben och stopp för prisrånet mot hushållen – för en röd regering.



Det kändes faktiskt som ett bra tag sedan Vänsterpartiet beskrev sig som arbetarrörelse med målsättningen en röd regering. Men att döma av jublet från nära tusen deltagare (nja, inte tusentals som moderatorn Lindberg råkade slinta ut) fångade de orden mångas känslor inför de politiska strider som väntar.

Fler bilder från V-dagarna: