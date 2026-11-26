C:s partistyrelse säger ja till Kristersson

Centerpartiets ledning ställer sig bakom Ulf Kristerssons regeringsalternativ, och vill att partiet ska rösta grönt vid måndagens statsministeromröstning. Det meddelar Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff under torsdagen.

Inrikes| Erik Edlund

Beskedet kom efter ett extrainsatt möte med C:s partistyrelse och riksdagsgrupp.

– Sverige behöver en regering som kan ta ansvar för landet. Vi har prövat flera olika alternativ och fört samtal med alla olika partier, säger Thand Ringqvist på pressträffen.

Men beslutet var inte enhälligt, enligt Thand Ringqvist. Motståndet mot Sverigedemokraterna har varit stort bland partiets medlemmar ute i distrikten, och många väljare säger sig ha röstat på partiet för att det var en borgerlig röst mot SD.

– Vi som parti har överlevt många utmanande perioder och vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans, säger hon.

Ett skäl till Centerpartiets vägval var Vänsterpartiets krav på att själva ingå i en rödgrön regering för att rösta för den.

Men Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar tror att C hela tiden planerat att byta sida till Kristerssons lag.

”I slutändan visade det sig att stora skattesänkningar var viktigare för C än alla människors lika värde. Det gör mig både besviken och bekymrad.” skrev V-ledaren i ett utskick till partiets medlemmar redan under onsdagen.

Nu ska Centerpartiets förtroenderåd sammankallas för att slutgiltigt ta ställning till partistyrelsens rekommendation.

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