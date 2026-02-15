Fegheten i München

Trots USA:s ogenerade inblandning i europeisk inrikespolitik och öppna hot mot Grönland så ger de europeiska ledarna och militäreliten Marco Rubio stående ovationer. Kan feghet och kryperi exemplifieras på ett tydligare sätt?

Kommentar|Peter Widén

Så har då den US-amerikanske utrikesministern Marco Rubio talat. De europeiska ledarna hade nervöst väntat på hans predikan. Skulle han upprepa vicepresident J.D. Vances oförskämda nedsabling från i fjol? De dominerande europeiska kommentarerna efter Rubios tal var fyllda av hopp om att ”de transatlantiska relationerna nu var på väg att förbättras”. Men vad sa då den US-amerikanske representanten för Miamis exilkubanska maffia? Jo, han upprepade Vances kritik mot migrationen i Europa som han såg som ett hot mot ”civilisationen”. Kort sagt en islamofobisk och rasistisk kritik. Han kritiserade de europeiska försöken att hejda klimatkatastrofen som han betecknade som en ”klimatkult”.

Detta dagen efter att Trump fick igenom en ny lag som tog bort begränsning av fossilt bränsle i nya bilar.

Han försvarade Trumps tullpolitik. Han upprepade Trumps krav på massiva rustningsökningar. Efter detta lade han till några till intet förpliktigande fraser om gemenskap mellan USA och Europa. Och de som hoppats på en US-amerikansk reträtt i Grönlandsfrågan fick stå med lång näsa.

För detta fick han stående ovationer från en stor del av de närvarande europeiska politikerna och militärerna!



Keir Starmer höll ett militaristiskt tal hyllande upprustningen och skröt över att Storbritannien nu ska börja patrullera nordatlanten med krigsskepp, ubåtar och krigsflygplan. Macron talade om att även ”Sveriges Ulf” nu var inbegripen i samtal om att sluta upp bakom kärnvapenstrategin. Spaniens Pedro Sanches pläderade för byggandet ”av en verklig europeisk armè, inte om tio år utan nu”!

Danmarks Mette Frederiksen menade att ”Ryssland aldrig kommer att förändras”. Pål Jonson (svensk krigsminister) meddelade dagen efter stolt att Sverige nu kommer att köpa franska fregatter för tiotals miljarder. Verkliga politiska prestigefartyg.



Trumps och J.D. Vances order om europeisk rustning åtlyds alltså med råge. Till och med vissa krafter inom vänstern sluter nu upp bakom rustningsvansinnet. Dessa krafter försöker dölja sin undfallenhet med argumentet att Trumps USA tillsammans med Putins Ryssland utgör ett hot och att ”Europa” måste stå upp mot dessa två hot. Men rustningarna är inte alls ett svar på Trumps hot. Tvärtom, det är Trump som vill se Europa rusta!

Den US-amerikanska ledningen har inte alls gett upp om Europa som allierad. Han vill ha de europeiska staterna som lydiga vasaller. Underlydande som själva ska stå för en större del av kostnaderna. Det är exakt vad Trump nu får. Och trots USA:s ogenerade inblandning i europeisk inrikespolitik och öppna hot mot Grönland så ger de europeiska ledarna och militäreliten Marco Rubio stående ovationer. Kan feghet och kryperi exemplifieras på ett tydligare sätt?



Att den europeiska borgarklassen skulle representera det demokratiska motståndet mot den högerextrema imperialistiska US-amerikanska politiken är en obegriplig illusion. De europeiska regeringarna representerar sina egna storföretags imperialistiska ambitioner och har som högsta önskan att få frodas under den US-amerikanska gamens vingar. Allt under falskt pladder om ”europeisk självständighet”

Rubio ställer nu in sitt planerade möte om Ukraina och åker vidare för att besöka de Putinvänliga ledarna i Slovakien och Ungern.