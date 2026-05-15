Israel buades ut i Eurovision

Israels deltagare i Eurovision Song Contest möttes av bu-rop, högljudda protester och slagordet ”Stop the genocide” från publiken under sitt uppträdande vid tisdagens semifinal i Wien.

Flera personer fördes ut av arenans säkerhetsvakter. Däribland en person med texten ”Free Palestine” skrivet över bröstet.

Kulturen|Erik Edlund

Israels deltagare i musiktävlingen, 28-årige Noam Bettan med sången ”Michelle”, säger att han var beredd på missnöjesyttringar under framträdandet, men att han ändå blev chockad när han hörde protesterna.

– Jag hörde att det buades och allt möjligt, och det blev ett slags wow-effekt. Lite av en chock.

Israels deltagande i ESC är kontroversiellt, och har varit särskilt kritiserat sedan Israels anfallskrig mot Gaza startade 2023. TV-bolag från fem länder – Spanien, Irland, Island, Nederländerna och Slovenien – avstår från att medverka i årets evenemang, i protest mot Israels deltagande.

Det israeliska TV-bolaget Kan kallar de fem TV-bolagens beslut en ”kulturell bojkott” som ”skadar friheten att skapa och friheten att yttra sig”.

På Eurovisions hemsida framgår att det israeliska kosmetikabolaget Moroccanoil även i år är huvudsponsor för musiktävlingen.

Bild: Israels bidrag i årets Eurovision, Noam Bettan med låten ”Michelle” buades ut under tisdagens deltävling, fem länder har också bojkottat Eurovision pga Israels folkmord i Gaza, Irland, Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Israels bidrag gick trots det stora motståndet ändå vidare till lördagens final.