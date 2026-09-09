Borgerligheten och fastighetsägarna propagerar för marknadshyror: Då bygger fastighetsägarna mer, fler kan få en bostad och köerna minskar. Internationalen ger svar på tal.

Svar på tal | Internationalen

”Marknadshyra löser bostadskrisen”

Genom friare hyressättning ökar incitamenten för fastighetsägarnas nyproduktion av hyresrätter, fler kan då få en bostad, köerna minska. Så ser huvudlinjen ut i fastighetsägarnas, liberala ekonomers och högerns argumentation för att införa marknadshyra. Det vill säga att hyran sätts, inte efter förhandlingar mellan parter utan efter ”marknadens efterfrågan”. Då kan, menar förespråkarna, ”fastighetsbolag få högre avkastning på investeringar, vilket gör det mer attraktivt att bygga nya bostäder”.

Marknadshyra handlar alltså inte bara om hyresnivåer utan om att själva bostadsbyggandet ska styras av ekonomisk efterfrågan, alltså av köpkraft som på vilken marknad som helst, inte av människors behov av bostad. Något som lyfts fram i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25:1.

På så sätt skulle införandet av ”fri hyressättning” eller marknadshyra innebära ett fundamentalt systemskifte i den bostadspolitik som utvecklades under efterkrigstidens välfärdsbygge. Utgångspunkten då var behov, inte marknad. Med de allmännyttiga bostadsbolagen och samhällsplanering byggdes bostadsnöden bort på ett par decennier (ABC-förorterna, Miljonprogrammet).

Det är genom sådan planering och det allmännas ansvar för bostadsförsörjningen – det system som har försvagats – vi kan komma till rätta med bostadsbristen, utan katastrofala hyreskostnader.

Marknadshyror betyder, understryker Hyresgästföreningen, att hyresvärden bestämmer hyran och inte som idag, i förhandling med hyresgästerna utifrån existerande hyresreglering – trots alla de begränsningar och kryphål som införts under senare år. Men Införs marknadshyror har Hyresgästföreningen beräknat att hyrorna skulle öka med 30-50 procent, i vissa områden till och med upp till 70 procent. ”Eftersom hyrorna på många platser redan idag är höga skulle det tvinga tusentals att flytta och göra det ännu svårare att hitta en bostad med rimlig hyra”.

Marknadshyror betyder högre vinster för fastighetsägarna, skenande kostnader för hyresgästerna, ökad segregation där s k ”attraktiva lägen” prioriteras av fastighetsägarna och förbehålls höginkomsttagare medan låg- och medelinkomsttagare tvings söka sig till mindre attraktiva områden.

Som en studie 2023 vid Malmö Universitet om marknadshyror summerar:

”Resultatet visar att den största ekonomiska effekten för fastighetsbolagen är den lönsamhet de kan få på nyproduktionen om det blir en fri hyressättning, då de inte hämmas av den reglerade hyran. Det visades även att med fri hyressättning blir hyrorna högre vilket också leder till mer ekonomisk vinning för fastighetsägarna, men att det har en stor betydelse på var man har sina fastighetsbestånd.”