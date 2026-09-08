I valdebatten pumpar högern ut en rad falska påståenden. Internationalen ger fram till valet svar på tal. Vi fortsätter med Miljardärsskatten och påståendet om att ingen vill ha den.

Svar på tal | Internationalen

”Ingen vill ha miljardärsskatt”

Magdalena Andersson gör nu sitt bästa för att ta avstånd från den jämlikhetsreform som en skatt på de superrika skulle innebära. Allt för att ställa sig in hos högern. En vansinnig taktik, något som visat sig genom fallande opinionssiffror. Genom att inte för att ta fasta på att stödet för ett skattesystem som minskar ojämlikheten är mycket stort ger hon miljardärerna och högern draghjälp och håller på att ge bort den valseger som nyss verkade kassaskåpssäker.

Några som tagit den politiska oförmågan att utmana miljardärerna på allvar är biståndsorganisationen Oxfam. Sedan i våras driver de en kampanj i frågan och på sidan miljardärsskatt.nu har de samlat fakta och argument i frågan. I veckan tog de ett steg till genom att öppna en stödlinje för folkvalda (!) som har frågor om miljardärsskatt. Till telefonnumret 08-34 60 05 kan alla osäkra politiker ringa dygnet runt om de har svårt att hitta argument.

Oxfams Hanna Nelson förklarar:

– Svenska dollarmiljardärers förmögenheter, tillsammans, ökade med ungefär 204 miljoner dollar per dag senaste året, en ökning på 47,8 %. De har råd med en skatt på 2%. Det är inte mer än rimligt att de bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge – för demokratin, jämlikheten och för klimatet. Den som fortfarande tvekar om det är välkommen att ringa vår stödlinje.

På bilden: H&M-arvtagaren Stefan Persson är Sveriges rikaste med en förmögenhet på cirka 188,6 miljarder kronor 2026. Han är arvtagare till H&M-imperiet, som grundades av hans far, Erling Persson, 1947. Stefan Persson har tidigare varit styrelseordförande för H&M fram till 2020, då han efterträddes av sin son Karl-Johan Persson.